五十多年前我八、九歲，夏天常和小伙伴在大街上跳房子、跳皮筋；旁邊有個冰棍攤。冰棍裝在帶提把的寬口保溫桶裡，四個保溫桶裝在木箱子裡，蓋上小棉被。賣冰棍的大嬸靠牆根馬扎上一坐：「小豆冰棍——三分一根—— 」見到小孩就吆喝幾聲。那是我童年聽到最美的聲音。跳累了，買一根，我絕不大口咬，而是一口一口地慢慢吸吮。最熱的天裡，我一天能吃上一根冰棍，哥哥姊姊就不行了。

一天剛吃完冰棍，忽聽到有人喊我，是母親同事王娘；她兒子笑著推著車，後衣架馱著兩塑料桶的果子露。她說廠裡發果子露了，叫我趕緊喊我哥接我媽。果子露是當年最好的防暑降溫福利 ，兌白開水喝的。我答應著扭頭往家跑，哥哥沒在，又往回跑，到大街拐角，遠遠看見了我母親；她靠牆根的陰涼地站著，用手絹在額頭搧著，跟前放著兩桶果子露。看見我，母親笑了，好像有一種無奈，我知道，她是笑我提不動。我彎下腰，一手提著，一手托住，抱住了就快步往前走，母親提起一桶跟在我身後。

路過賣冰棍的，她笑著衝我吆喝了一聲。到了家，累得我像散了架，胳膊腿酸疼。我這才走了多遠啊？也就三百來米。母親從口袋掏出三分錢給我。我又買了一根小豆冰棍，打開包裝紙，先用力吸著涼氣，接著就是大口大口地吃，頭一次沒小口吸，像是為家裡立了大功。

晚飯時，父親板著臉嗔怪母親拿著果子露怎麼不坐車回來，為省那三分錢，中暑暈倒在馬路上怎麼辦？手還流著膿！

我們家住在天津大直沽田莊，文革中母親有了第一份正式工作，一家區辦的小工廠，在大直沽小孫莊，是愛國人士周叔弢先生解放初捐獻的家祠改建的。從工廠到我們家約坐無軌電車三、四站，車票才三分錢。她們廠十幾個婦女，每天製作那種劈叉的書釘。

一次，母親手指扎進鐵沫子，沒剝出來，時不時地流膿水，直到去世。母親上下班都是來回走，那天提著兩桶果子露，一桶有四斤吧，兩桶也十來斤了。我是大了才懂得遠道沒輕載啊！手還那樣，愣是提著走回了家，就為省那三分錢。

在有這份正式工作前，母親每年冬天都到天津外貿食品加工廠作三個月臨時工，挑白菜、洗白菜、切白菜、剝蒜，做出口的冬菜。從我們家到食品廠壹角錢的公共汽車 票，走著得兩個小時，母親和奶奶院裡的卜大娘、鄰居王娘，都是來回走，就算在寒冷的冬天。家庭婦女好不容易掙到錢，誰捨得花呀？

那時候，我只要想吃冰棍，母親就給三分錢，多年後我上了初中，語文課學了魯迅先生「一件小事」，老師讓我們寫自己的一件小事，我就寫了「三分錢」，老師還在班裡讀了。現在，那三分錢一根的冰棍，想起來先是幸福，接著是沉重，懷念我的母親。