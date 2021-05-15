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《老照片說故事》集郵花絮

諸羅佬
作者童年的集郵簿。
作者童年的集郵簿。

那天唸中學九年級的孫兒到我家，問我有沒有適合的古物可以讓他帶到學校展示； 因為老師要每人帶家裡的古物，並準備約五分鐘的解釋演說。我帶他到我的停車間，也是我堆滿紙箱的儲藏間去掘寶。這些紙箱經年存放，已不記得收納何物件；在一箱裝滿舊照片的箱子裡，找到著幾本封面發黃的集郵簿，帶我回到七十年前，我在嘉義中學時的溫馨回憶。

一九五○年代在台灣，生活仍很困苦，我們這些學生們也不能有太奢侈的課外活動；我記得打乒乓球、游泳最為普遍，集郵也被一群同學喜好，我也是集郵群裡的一員。

那時市面上沒有集郵簿出售，我們幾個同學克難集體研製，參照有人從美國帶回來的集郵簿，用刀片切割厚紙版，用舊畫刊的彩色張頁為封面製作而成。

最令我難忘的是漿糊。因為每本集郵簿有十來頁，每頁要兩紙板夾透明紙條粘製而成，需要大量漿糊。用文具店買來的漿糊黏性不強，不久就脫離，大量採購也要花不少錢。最後我們用便當的米粒當漿糊，黏好後在課桌的木蓋下壓幾天，效果極佳，七十年後不但沒長霉還堅固如新，只是封面發黃。

那時郵票的來源不多，大部分是台灣、香港、日本、美國的郵票居多，大家都互相交換。在照片中可以看到我局部收集品，台灣的以蔣中正肖像及風景居多，香港最突出是一九五三年現英國女王伊麗莎白的加冕紀念郵票。至於日本戰前戰後的郵票，可以看到戰前國號是大日本帝國郵便，戰敗後是日本郵便；美國的有總統肖像及二戰的硫磺島登陸等。在一本集郵簿的封面頁後還抄錄有不知那位同學寫的打油詩，製作時日是民國四十二年（西元一九五三年）九月三十日。

日本 台灣 美國

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