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笠檐蓑袂有殘聲

黃思義

多年前一次文化活動，班上一名剛從越南來的學生，以一襲長衫和一頂斗笠引人注目。我久離越南，見獵心喜，借了她的斗笠，拍了這張照片。

斗笠給我太多的回憶。小時候有一次，母親帶我去看醫生，上馬車不久來了另一個乘客。她擠到母親身旁，把斗笠擱在手上。我當時斜枕在母親的腿上，見她的手在斗笠下不斷拉著母親的衣角。

等我們下車時，母親才發覺衣袋被割破，錢也丟了。原來那乘客利用斗笠的遮掩行竊。

在越南，幾乎每個婦女都手中一笠，並在不同人手中扮演各式角色。女學生的一襲長衫和一頂斗笠是標準的服飾；對於街頭小販，斗笠除了可擋雨遮陽，還是內急時蹲在暗處方便的遮羞工具；乞丐的斗笠，既可盛水或食物，還可擋住來勢洶洶的惡狗。

當年越南的戲院都放映香港的電影，「大醉俠」、「鬼見愁」曾風靡一時，戴斗笠、持長劍的大俠成為小孩模仿的對象。他們用毛巾繞著斗笠，拿起雞毛撢，打個不亦樂乎。越南沒有中式斗笠，不過我記得一些老年華人小販，他們竟有著和電影中一模一樣的竹笠。

越南順化盛產「詩笠」，把笠對著光處，可見到夾層裡的山水畫或詩句。我記起年輕時讀過的詩句，「荷笠帶斜陽，青山獨歸遠」、「孤舟蓑笠翁，獨釣寒江雪」多落寞寂寥；「青箬笠，綠蓑衣，斜風細雨不須歸」、「一蓑一笠一扁舟…一人獨釣一江秋」多豪放瀟灑。

我不想如同「飯顆山頭逢杜甫，頂戴笠子日卓午」的拘謹，而希望自己能嚐到「半波風雨半波晴…笠檐蓑袂有殘聲」的快意。

越南 電影 華人

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2021某個四月的下午

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