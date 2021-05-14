《老照片說故事》一盞小馬燈

奶奶買給作者的小馬燈。

看到「世界日報 」徵老照片老物件，寫一個故事，我就想寫這盞「小馬燈」。記得小時候在農村，大家都是雞變的，天一黑就睡，雞打鳴就起。天黑點的要不是油燈，就是用一個墨水瓶再裝上一條棉線的燈芯，用的是煤油，火苗只有黃豆那麼大，而火苗上還冒著細細的黑煙。

我家樓上、樓下堂屋裡有一個這樣的油燈。大人出門走夜路，或到田間捉鱔魚，點的是松明柴火，哪買得起電筒？

我出生時父母就離異了，我爸把我交給他媽媽，也就是我奶奶把我拉扯長大，所以我是奶奶的掌上明珠，要星星不給月亮。我要個小馬燈，說晚上寫作業用，我奶奶就給我買了，記得那時是一塊五人民幣一盞。可是這個馬燈用菜油是點不著的、得用水火油，也就是煤油。公銷社定量供應，五毛錢一提，那是天價！

因為那時是集體所有制，農民個人家庭沒有什麼經濟收入，更沒聽說過民工出外打工賺錢這一說。每家有塊自留地倒是可以種菜自給自足，養的雞鴨生蛋可以自己吃；如果是養豬的話，殺豬時得把一半上繳給政府，供城市人口享有，剩下一半才可以自己吃。就是養兩隻豬要交一隻給政府，宰一隻豬時要交一半給政府。

為補貼一點家用，我奶奶有時就悄悄打草鞋賣給上山砍柴的年輕人，純草的五分錢一雙，大拇指處有加點舊衣服剪的布條的，一毛錢一雙。如果公開賣就是走資本主義道路。有時候奶奶和我姑媽、孃孃一起打蓆子，點著油燈通宵達旦打一床蓆子能賣五毛錢。

可是去割蓆草是件非常冒險的事，大白天背著一大綑蓆草在大路上走，就是告訴人們你在搞自發、走資本主義道路，那時的農村也有憶苦思甜和批鬥大會。我想我奶奶、姑媽、孃孃可能是走夜路偷偷摸摸把蓆草揹回家的。她們壓根也不知道什麼是資本主義，那時生產隊給的一個工分才一毛五分錢，現在的年輕人應該聽不懂我在說什麼。

那時我七、八歲，有了小馬燈，天黑時就約幾個死黨聚集在一棵樹下、圍著這個小馬燈聊天。現在回想起來，這個小馬燈是我們村唯一的一盞，別的孩子都沒有。我真覺得我從小就被寵壞了、而且是在農村廣闊的天地裡。這盞燈成為我永久的記憶，每當我想到這盞燈，就會回想起奶奶，一個一輩子辛苦勞動的雲南邊疆農村彝族婦女。