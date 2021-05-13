避疫在家多日，閒翻藏書，偶然翻出一本文革時期出版的「北航紅旗」創刊號（一九六七年第一期），裡面全是毛澤東一生的內部講話、文稿之類，從他一九一三年在湖南第一師範學校時的讀書筆記，到一九六六年他接見衛生部長錢信忠等人的講話，包羅萬象。

忽然讀到其中一篇「毛主席對衛生工作的指示」（一九六五年七月三日），頓感興趣；眼下全球衛生部門正在被新冠病毒害得焦頭爛額，毛澤東對衛生工作有何高見？

原來，這是他當年六月廿九日對有關醫務人員談話時，對衛生部工作的重要指示，大意是：衛生部不是人民的衛生部，改成城市衛生部或城市老爺衛生部好了；醫學教育 要改革，根本用不著讀那麼多書。華佗讀的是幾年制？明朝李時珍讀的是幾年制？醫學教育用不著收什麼高中生、初中生，高小畢業學三年就夠了……。

聯想到當時乃「砸爛一切」的文化大革命前夜，毛的此番意欲廢除中國醫學教育體制的「高論」就不足為奇了。

罕見的是，毛澤東在這次談話末尾，還特別提到小小的口罩 ，這就更引我注目了；在持續一年多的全球新冠病毒大流行中，至今口罩還是各國民眾不可或缺的防護品。

毛澤東說：「還有一件怪事，醫生檢查一定要戴口罩，不管什麼病都戴，是怕自己有病傳給別人？我看主要是怕別人傳染給自己。要分別對待嘛！什麼都戴，這肯定造成醫生與病人間的隔閡。」

毛的這番議論就引申出幾個問題：首先，醫院是各種病人集聚之地，正是為了防止被感染（尤其是呼吸系統疾病），為保證自己身體健康，醫生才戴上口罩，有時還必須戴手套等。如果醫生都病倒了，還有誰來照看病人？

其次，醫生有時自己也會生病，或處於疾病初期，所以他（她）戴口罩，也是為避免自己的呼吸系統疾病傳染給病人。

另外，口罩大都是白色的，這和一般醫生穿的白大褂顏色也很協調，給予病人清潔感。毛澤東批評醫生戴口罩是怕別人傳染給自己，顯然有點牽強附會，批錯對象。怕被呼吸系統病毒傳染而戴口罩，正是尊重科學之舉；不怕被呼吸系統病毒傳染而不戴口罩，才是愚昧冥頑。

聯想到不久前新冠疫情氾濫時，美國 某黨諸多政客竟宣揚「口罩無用」論，還諷刺戴口罩者即懦夫，至今美國還有不少民眾拒戴口罩。如此行為，與毛澤東的「口罩論」倒是異曲同工。

當然，在醫院裡，醫生若不分病人病種，分分秒秒都戴口罩，這似乎大可不必，畢竟戴罩呼吸不太舒服，隔罩講話也不方便，多少妨礙與病人的交流溝通。在這一點上，毛澤東的上述戴口罩「分別對待」之提醒，倒也不無道理。

在全球民眾至今還都在戴口罩抗疫之際，了解一下中國文革時期「紅太陽」毛澤東的一番「口罩論」，實在是很有意思的。