福州自古就可說是滿城書香，有詩為證：「路逢十客九青衿，半是同袍舊兄弟；最憶市橋燈火靜，巷南巷北讀書聲」。這首「送朱叔賜赴閩中幕府」是南宋著名學者、被稱為與朱熹、張軾齊名的東南三賢之一的呂祖謙，描繪當時福州城讀書盛況的詩篇。他說在福州，路上碰到十人就有九個讀書人，而且多半是學長學弟；那市井橋旁燈火安寧的夜晚，巷南巷北傳出的琅琅讀書聲，是多麼美好的回憶。

福州讀書人的核心區域便是彈丸之地的三坊七巷，晚清民國國家動盪時期，福州讀書人的能量大爆發，英豪輩出，閩才獨盛，「一片三坊七巷，半部中國 近代史」的盛譽並非徒有虛名。

只是，為何前未聞福州讀書人如此風姿榮耀，後不見來者再立輝煌？

林則徐、沈葆楨、陳寶琛是晚清科舉的進士，以今天的話說是學歷一流，林則徐還被稱為近代中國「睜眼看世界第一人」；沈葆禎要叫林則徐為舅舅，而林則徐的女兒又嫁給了沈葆禎，這種親上加親的關係，在過去並不新鮮，但或許可見沈葆禎深受林則徐的影響。

同治五年沈葆禎、左宗棠在福州創辦船政學堂，學堂成立之初即聘用外國洋教習教授數學、科學及專業知識。

僅有六二八名畢業生的船政學堂，就有嚴復、詹天佑、魏瀚、劉步蟾、薩鎮冰、鄧世昌、陳季同等一大批政治、軍事、科學、外交和文學的英才。作為末代溥儀帝師的陳寶琛，在福州積極創辦新式學堂，成為福州新教育 的奠基者。

有趣的是，隨後在中國近代史上引領風騷、學識超群的風流人物，則少有光鮮亮麗進士的頭銜，更多的是科舉不太得志的福州讀書人。

沈葆楨的孫女婿林旭是鄉試舉人第一名，但是林旭兩次進京都沒有考中進士。光緒皇帝維新變法，授予林旭四品卿銜，命他參與新政事宜。慈禧太后復辟，林旭等「戊戌變法六君子」血灑京城，問斬於宣武門外的菜市口。

但是滿朝文武，光緒帝為何看上進士落榜的林旭？

➤➤➤福州讀書人（下）