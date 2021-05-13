《老照片說故事》天池牌照相機

作者收藏的「天池」牌照相機。

一九八八年初從「國際攝影 」雜誌上看到「收藏照相機和照片的業餘愛好」一文。此前我雖有二十年的業餘攝影經歷，卻毫無任何收藏照相機的意識。讀此文章始知有收藏照相機這檔事物，讀完這篇文章後，我猛然想到一位擅長修理電器和照相機的李姓熟人，他說曾購得過一台少有的舊照相機。我登門尋問果然確有其物，是一部聞所未聞的「天池」牌照相機，於是我以高於買進價二十五倍的四百元得手。

這種天池牌照相機，是長春光學精密機械研究所的試製產品，作為向一九五九年建國十周年大慶獻禮的成果。由留美的中國 著名光學專家王大珩主導的中國第一部單鏡頭反光照相機，僅製做10台，其中一台完好無損的樣機保存於該研究所，取名「天池」，緣於長白山天池是吉林省顯著的名勝地標。

二○○四年五月，我在廣州偶遇攝影器材專家吳啟海先生，他對天池牌照相機的來龍去脈所知甚詳。據他說，一九五九年長春光機所研製「天池」照相機，總設計師是榮志紅，鏡頭設計師王之江為中國光學界的鏡頭設計創始人之一，後來做雷射研究成果卓著。這台天池牌照相機鏡頭前黑色圓環上有繁體「中國」字樣，鏡頭型號為「科光KG55-1A」。

當年中國的照相機行業由第一機械工業部負責管理，天池牌照相機試製成功後，中國光學專家、長春光機所所長王大珩，曾向一機部報請正式投產。但部裡經鑒定後不予投產，主要考慮到天池牌照相機是模仿德國康泰時的S型和D型單反照相機，其設計結構複雜、工藝穩定性差，對機械加工技術要求很高。

儘管「天池」牌照相機的試製樣機還算成功，但正式投產的成本和當時機械加工水準，要成為上市商品頗有實際難度。

對於「天池」牌照相機這個「填補空白」的獻禮科研成果，長春光機所當然視若珍寶。留學美國 出身的所長王大珩更是多方奔走，希望能夠對本所多位同仁的心血有個交代。然而在國家計畫經濟體制下，長春光機所在上屬中國科學院系統的同時，還隸屬於兵器工業系統，按軍工規定不能投產民用產品。

對於「天池」牌照相機的投產，王大珩甚至向一機部提出，如果是因為缺乏資金而影響投產的話，長春光機所可以在無償提供技術的前提下，提供資金的支持。可是最終「天池」牌照相機畢竟沒能成為中國正式投產的第一台單反照相機。

一九六○年海鷗DF單反照相機的樣機試製完成，並由上海照相機廠正式投產，成為中國的第一台上市的單反照相機。然而，無論「天池」牌照相機究竟如何，作為中國照相機製造歷史中的一個環節，獨特意義也許就是其收藏價值之所在。