《老照片說故事》天池牌照相機
一九八八年初從「國際攝影」雜誌上看到「收藏照相機和照片的業餘愛好」一文。此前我雖有二十年的業餘攝影經歷，卻毫無任何收藏照相機的意識。讀此文章始知有收藏照相機這檔事物，讀完這篇文章後，我猛然想到一位擅長修理電器和照相機的李姓熟人，他說曾購得過一台少有的舊照相機。我登門尋問果然確有其物，是一部聞所未聞的「天池」牌照相機，於是我以高於買進價二十五倍的四百元得手。
這種天池牌照相機，是長春光學精密機械研究所的試製產品，作為向一九五九年建國十周年大慶獻禮的成果。由留美的中國著名光學專家王大珩主導的中國第一部單鏡頭反光照相機，僅製做10台，其中一台完好無損的樣機保存於該研究所，取名「天池」，緣於長白山天池是吉林省顯著的名勝地標。
二○○四年五月，我在廣州偶遇攝影器材專家吳啟海先生，他對天池牌照相機的來龍去脈所知甚詳。據他說，一九五九年長春光機所研製「天池」照相機，總設計師是榮志紅，鏡頭設計師王之江為中國光學界的鏡頭設計創始人之一，後來做雷射研究成果卓著。這台天池牌照相機鏡頭前黑色圓環上有繁體「中國」字樣，鏡頭型號為「科光KG55-1A」。
當年中國的照相機行業由第一機械工業部負責管理，天池牌照相機試製成功後，中國光學專家、長春光機所所長王大珩，曾向一機部報請正式投產。但部裡經鑒定後不予投產，主要考慮到天池牌照相機是模仿德國康泰時的S型和D型單反照相機，其設計結構複雜、工藝穩定性差，對機械加工技術要求很高。
儘管「天池」牌照相機的試製樣機還算成功，但正式投產的成本和當時機械加工水準，要成為上市商品頗有實際難度。
對於「天池」牌照相機這個「填補空白」的獻禮科研成果，長春光機所當然視若珍寶。留學美國出身的所長王大珩更是多方奔走，希望能夠對本所多位同仁的心血有個交代。然而在國家計畫經濟體制下，長春光機所在上屬中國科學院系統的同時，還隸屬於兵器工業系統，按軍工規定不能投產民用產品。
對於「天池」牌照相機的投產，王大珩甚至向一機部提出，如果是因為缺乏資金而影響投產的話，長春光機所可以在無償提供技術的前提下，提供資金的支持。可是最終「天池」牌照相機畢竟沒能成為中國正式投產的第一台單反照相機。
一九六○年海鷗DF單反照相機的樣機試製完成，並由上海照相機廠正式投產，成為中國的第一台上市的單反照相機。然而，無論「天池」牌照相機究竟如何，作為中國照相機製造歷史中的一個環節，獨特意義也許就是其收藏價值之所在。
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