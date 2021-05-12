日前，閱讀過上下古今版載文「用水往事種種」和「侯在里的酸甜記憶」有關往昔飲用水記述，喚起我積存心底的記憶：半個世紀前，我故鄉小街薛家伸向街面的水龍頭，也曾引發一幕幕吵鬧場景。

故鄉小街長一百多米，寬五米有餘；街上有四條南北貫通小胡同，胡同兩側是一至兩個大小雜院，每個雜院都有一個公用水龍頭。但薛家大雜院不同，擁有三個水龍頭：一個在自家廚房自己使用，一個坐落大院中央地帶，十餘戶院鄰居共享，另一個從他家廚房窗口伸向小街，供給街面居民用水。

臨街的水龍頭常匯聚成一道別緻景觀。每天清晨和傍晚，附近居民都會聚集薛家水龍頭旁，自動把各自水桶容器排成一隊，站在水池旁嘮家常。輪到自己水桶抵達水池時，他們即刻停止閒聊，將水桶擺放到水龍頭下。薛家水龍頭嘩嘩流出自來水，灌滿一只只水桶，送走一個個心滿意足的接水人。

薛家水龍頭供給的自來水是貨幣 交換，當年的用水價格是每月每人三分錢，一月一交款。因為薛家供水及時周到，居民付款基本準時無誤，供需雙方多年來舒心和諧。

但事情總有例外，吵鬧的小插曲時有發生，這插曲的製造者多半由我和夥伴們引發。

當年，小街上的大人們都感嘆，狹窄的小街是孩子們躍馬揚鞭、縱橫馳騁的疆場；的確，我和小夥伴個個像放蕩不羈的小鹿，一天到晚在小街上肆意嬉鬧玩耍：踢皮球、抓壞蛋、搞賽跑……渴了，一溜煙跑向薛家的水龍頭 「咕嚕、咕嚕」猛灌一通。

瞧見薛家人不在水龍頭窗口旁，當即惡作劇，以迅雷不及掩耳之速度，把水龍頭開關開到最大，之後用手堵住水龍頭。霎那，自來水像水槍一樣噴向夥伴；這下遭到水襲擊的夥伴馬上瘋狂地撲了過來，與把持水龍頭的夥伴展開爭奪戰。一時間，刺耳的吵鬧尖叫聲傳遍整條小街。

薛家人最終制止這場爭奪戰，辦法就是一邊怒斥我們這些「淘氣包子」，一邊氣恨地把水龍頭關閉，並開上小窗戶。這樣一來，不光我和夥伴們喝不著、玩不著水，就連一些居民也跟著受牽連，暫且無法接水了。

薛家水龍頭發生最吵鬧的事件是七○年代第一個寒冬。那天清晨天寒地凍、滴水成冰，居民們相繼頂著風寒到薛家接水時，發現水龍頭不出水了。原因很快查明，是薛家人前一晚關閉水龍頭，結果水管被凍住了。

愈聚愈多的居民很快亂成了一鍋粥；等待打水做飯的人們吐出一聲聲埋怨，在冰雪寒天裡飄盪。這時再瞧薛家屋內，更像開了鍋一樣，全家男女老少一起上陣，先點火燻烤水龍頭，跟著又用開水澆燙供水管線，所有人都忙得不可開交。

半個多小時的忙碌，薛家的水龍頭終於冒出水來，待排隊居民一個個擔著提著水桶離開之後，薛家人做出一個特別決定：夜晚不再關閉水龍頭了。由此，餘下的冬日時光裡，薛家伸向街面的水龍頭一直開著開關，還讓室內自家水龍頭細水長流，從而確保翌日早晨居民用水。