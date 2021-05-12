《老照片說故事》畢業典禮留影

作者唯一一張畢業典禮留影。

弟弟在三年前，一方面想在學歷的追求上再締新猷，二方面為了給病榻上的父親驚喜，三方面為升學中的二位侄兒做個優良典範；他默默備戰，最後獲國立台灣 大學碩士班錄取，有幸成了父親的學弟。他在工作、家庭、學業三頭燒之下，於今年一月順利通過論文答辯，在知命之年獲得碩士學位。

我們兄弟倆掩不住滿足的喜悅，在電話閒聊間，居然發現在彼此的就學生涯中，父母親僅分別參加過我們的小學畢業典禮，並為我們拍照留念。原來在當年考試優先於教學的「填鴨」歲月，初中和高中的畢業典禮後數日，應屆畢業考生都要披掛上陣參加高中和大學聯合招生 入學考試，所以幾乎沒有家長現身參加孩子的畢業典禮。

更遺憾的是，在大四下學期課業中，我們兩兄弟「因故」均選上大三的必修課程，所以都要於五月底的大學畢業典禮結束後，在六月中參加大三期末考試，通過後方能真正完成學位。那種預期中參加「畢業典禮」的彆扭感，使我倆自動放棄經歷這段儀式了。縱然父母都有高等學位，不知當年是否有抱憾之感？汗顏我兄弟倆的求學過程，著實讓擔任教職的雙親操心至極。

而我小學畢業典禮中，母親曾經在我受獎時按下快門，拍下了原先唯一一張畢業典禮「玉照」，只可惜因為母親搶拍時機不佳，我影中呈現雙眼閉合，猶如假寐狀，所以早在幾十年前就將照片「處理」掉了。

月前甫加入小學六年級同班同學的群組中，不知哪位同學貢獻畢業典禮受獎儀式的照片，湊巧有本人身影。影中敝人的神情自然許多，我下載後成為我今生唯一一張的畢業典禮留影，真叫我喜出望外！

相片顯示我們剛領受畢業班的「四育獎」。其中最左邊的羅姓女同學，後來畢業於美國 的新聞所，於台灣媒體界服務。左二的林姓女同學，和我同班六年，外文系畢，也事業有成。左三即為敝人，由於祖輩皆為抗日軍人的背景，我從小就站得筆挺，沒想到這副十二歲的軍人站姿無意間保存下來了。中立的楊姓女同學，現為音樂教授。右二的杜姓男同學，體育研究所畢，我們小學同窗能再聚首，他的走訪探尋居中協調居功厥偉。最右邊的廖姓女同學，則是我班第一名的常客，後來成為進入北一女中的學霸級女神。

當年我只是一名身高一百四十四厘米的矮個子，幾乎班上女同學的個頭都比我高大。好在爾後的歲月中我後勁不弱，逐年累積增長了三十多厘米，縱然毋需妄自尊大，也論不上揚眉吐氣，但是總算能夠俯視當年嘲笑我個子矮的女同學了。