我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直播／台灣疫情嚴峻 暴增16例本土案例

麗茲錢尼的天鵝之歌：重批川普與憲法為敵

濰縣磨坊與炭莊

安康

柴米油鹽醬醋茶，是人類賴以生存的必需品；特別是柴、米兩種物品，更是須臾不可或缺。昔日老濰縣城裡和東關的富庶之家，生活必須品多有囤積，不需天天為此操心費神。然而在大量的普通百姓中，家無隔夜糧的貧民卻也不少。這些人主要是勞苦大眾，現掙錢現買糧買煤，燒火做飯養家餬口，這種現象孕育了磨房與炭莊的誕生。

不知從何年何月開始，街巷裡的磨房和炭莊應運而生，且在全城逐漸形成星羅棋布的格局。每條大些的街巷，幾乎都有一、兩處磨房和炭莊，規模雖不大，卻能為勞苦大眾提供諸多的方便。

我家住在城裡長不過三百米的郭家巷，總共也就四、五十戶人家，卻有滕家和徐家兩家磨房，後者還是我同學家開的。有一家炭莊，我已忘記他們姓啥名誰，但我家是磨房和炭莊常來往的主顧。

磨房的設施相當原始，規模稍大些的有石磨、石碾各一盤，毛驢一頭，虀臼一個，升、斗、羅、篩各有一二，另有大小稱重的杆秤等，規模小的就沒有這麼齊全了。

磨房掌櫃從集市上購進各種原糧，然後運回磨房加工；首先要經過篩、簸、撿、拾等工序，清除原糧中夾雜的糠秕砂塵，然後有的還要脫皮，如穀子就要經過輾壓除去穀糠，才會成為純淨的小米。有的還要過水淘洗乾淨，才能進一步加工，如小麥，磨麵前要經過淘洗去除塵土砂粒等異物，然後晾曬乾燥才能上磨研磨成粉。

磨房以畜拉磨加工各種原糧，有起麵（相當於精粉）、麵粉、全麥粉、扒穀麵（即窩頭麵，用小米或玉米、高粱加少量大豆磨成的麵）、小米麵、玉米麵、高粱麵、豆麵等，應有盡有。同時磨房也賣成品糧，如小米、綠豆、黃豆和半加工的玉米糝、高粱糝等，任憑街房鄰居們拿著盛器前往隨意購買。

一次買半斤不嫌少，買五斤十斤不嫌多，做的就是方便顧客的小生意。我家少則隔三差五，多則十天半月，就要去磨房買一次糧米，每次買糧米的數量都約十斤，比那些一次買一斤、二斤的戶，也算是大戶了。

炭莊幾乎沒有什麼設施，只見院子裡成堆的煤炭旁有個立著的鐵篩子，和秤重用的大杆秤，炭堆上插著幾張大鍁。炭莊的掌櫃都是直接從離城不遠的坊子煤礦，或火車站旁的煤場，小批量購進當地產的兩種煤炭，一種是煙煤，另一種是無煙煤（俗稱砟子）。

進貨後他們經過篩揀，將塊煤分離出來，專門賣給燒站爐子（用堲或磚盤的爐子）的小眾，為的是賣個好價錢。篩出的煙煤末則賣給用風箱拉火做飯的大眾。無煙煤末賣給燒炕爐子的用戶，他們自己摻土後做成煤堲，過冬取暖。巷子裡的住戶，每天都有人到炭莊買煤，三三兩兩，出出進進，但一次買的都不多。有的人從家裡拿著個鐵畚箕，或破舊的布袋子，急忙到炭莊買上二、三斤煤，家裡做飯還等著燒呢！有的人家買回煤去嫌不好燒，就跑來問炭莊掌櫃是不是摻雜使假了？掌櫃委屈地說：「都是街坊鄰居來買我的煤，我好意思摻假嗎？」不過我去批煤的煤場，這幾年倒是已窪下大半尺了。

小米

上一則

為甚麼小孩不吃不說話？

下一則

小物件迎新面貌

延伸閱讀

路透：印度暫停進口中wifi模組 小米、OPPO、vivo中箭

路透：印度暫停進口中wifi模組 小米、OPPO、vivo中箭
小米歐洲市占率擊敗蘋果 僅次三星 股漲近5%

小米歐洲市占率擊敗蘋果 僅次三星 股漲近5%
三星擊敗蘋果 全球手機出貨量Q1奪冠 小米躍居第三

三星擊敗蘋果 全球手機出貨量Q1奪冠 小米躍居第三
小米攻AI晶片 擬投資黑芝麻智能科技

小米攻AI晶片 擬投資黑芝麻智能科技

熱門新聞

龐博文從小就喜歡繪畫，此次入圍「谷歌塗鴉」決賽，代表馬州角逐全美冠軍。(龐雙提供)

8歲華童龐博文 以「內心平靜之力」角逐谷歌塗鴉大獎

2021-05-10 14:23
紀玉蓮說，當年求職、經營事業一路受許多貴人相助，她也樂意助人，希望形成善的循環。（記者王慧瑛／攝影）

從電梯小姐到11家旅館老闆 她想當員工的貴人

2021-05-11 04:05

模範少數族裔的省思

2021-05-08 03:02
圖╱曾華容

另類的吃法

2021-05-05 02:00
倩華∕圖

陪伴母親最後的日子

2021-05-09 03:02

難言之隱疾

2021-05-08 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
女模結婚尺度大開 婚紗下半身全透視 一轉身被看光

女模結婚尺度大開 婚紗下半身全透視 一轉身被看光
四個共和黨執政州已退出每周300元額外失業補助

四個共和黨執政州已退出每周300元額外失業補助
蛋蛋偽裝「圍巾」 從中國寄紐約市 750顆遭沒收銷毀

蛋蛋偽裝「圍巾」 從中國寄紐約市 750顆遭沒收銷毀
台再傳本土確診 疫情嚴峻 陳時中：今不會升第三級警戒

台再傳本土確診 疫情嚴峻 陳時中：今不會升第三級警戒
世界OnAir／疫苗致死？染疫亡？華婦死因成謎留遺恨

世界OnAir／疫苗致死？染疫亡？華婦死因成謎留遺恨