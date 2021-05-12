柴米油鹽醬醋茶，是人類賴以生存的必需品；特別是柴、米兩種物品，更是須臾不可或缺。昔日老濰縣城裡和東關的富庶之家，生活必須品多有囤積，不需天天為此操心費神。然而在大量的普通百姓中，家無隔夜糧的貧民卻也不少。這些人主要是勞苦大眾，現掙錢現買糧買煤，燒火做飯養家餬口，這種現象孕育了磨房與炭莊的誕生。

不知從何年何月開始，街巷裡的磨房和炭莊應運而生，且在全城逐漸形成星羅棋布的格局。每條大些的街巷，幾乎都有一、兩處磨房和炭莊，規模雖不大，卻能為勞苦大眾提供諸多的方便。

我家住在城裡長不過三百米的郭家巷，總共也就四、五十戶人家，卻有滕家和徐家兩家磨房，後者還是我同學家開的。有一家炭莊，我已忘記他們姓啥名誰，但我家是磨房和炭莊常來往的主顧。

磨房的設施相當原始，規模稍大些的有石磨、石碾各一盤，毛驢一頭，虀臼一個，升、斗、羅、篩各有一二，另有大小稱重的杆秤等，規模小的就沒有這麼齊全了。

磨房掌櫃從集市上購進各種原糧，然後運回磨房加工；首先要經過篩、簸、撿、拾等工序，清除原糧中夾雜的糠秕砂塵，然後有的還要脫皮，如穀子就要經過輾壓除去穀糠，才會成為純淨的小米 。有的還要過水淘洗乾淨，才能進一步加工，如小麥，磨麵前要經過淘洗去除塵土砂粒等異物，然後晾曬乾燥才能上磨研磨成粉。

磨房以畜拉磨加工各種原糧，有起麵（相當於精粉）、麵粉、全麥粉、扒穀麵（即窩頭麵，用小米或玉米、高粱加少量大豆磨成的麵）、小米麵、玉米麵、高粱麵、豆麵等，應有盡有。同時磨房也賣成品糧，如小米、綠豆、黃豆和半加工的玉米糝、高粱糝等，任憑街房鄰居們拿著盛器前往隨意購買。

一次買半斤不嫌少，買五斤十斤不嫌多，做的就是方便顧客的小生意。我家少則隔三差五，多則十天半月，就要去磨房買一次糧米，每次買糧米的數量都約十斤，比那些一次買一斤、二斤的戶，也算是大戶了。

炭莊幾乎沒有什麼設施，只見院子裡成堆的煤炭旁有個立著的鐵篩子，和秤重用的大杆秤，炭堆上插著幾張大鍁。炭莊的掌櫃都是直接從離城不遠的坊子煤礦，或火車站旁的煤場，小批量購進當地產的兩種煤炭，一種是煙煤，另一種是無煙煤（俗稱砟子）。

進貨後他們經過篩揀，將塊煤分離出來，專門賣給燒站爐子（用堲或磚盤的爐子）的小眾，為的是賣個好價錢。篩出的煙煤末則賣給用風箱拉火做飯的大眾。無煙煤末賣給燒炕爐子的用戶，他們自己摻土後做成煤堲，過冬取暖。巷子裡的住戶，每天都有人到炭莊買煤，三三兩兩，出出進進，但一次買的都不多。有的人從家裡拿著個鐵畚箕，或破舊的布袋子，急忙到炭莊買上二、三斤煤，家裡做飯還等著燒呢！有的人家買回煤去嫌不好燒，就跑來問炭莊掌櫃是不是摻雜使假了？掌櫃委屈地說：「都是街坊鄰居來買我的煤，我好意思摻假嗎？」不過我去批煤的煤場，這幾年倒是已窪下大半尺了。