《老照片說故事》相濡硯墨情

華姐贈給作者的一方硯台一塊墨。

大學畢業後，我進入台北一間國營事業；任職的首日，在辦公室初見鄰座容貌姣好的華姐。午休時，見華姐鋪紙洗筆，硯台研墨，揮毫自如。然後，她俏皮地對我說，從今起我們就是同「事」共硯，相濡以「墨」，並遞我一小幅題詩的墨梅畫。她的親切感立即溫暖我忐忑不安之心。由於在工作上華姐經常指導我，工作之餘又有不少閒聊，久之，我倆便成為工作上最佳搭檔，私下亦成為無所不談的好友。

當年，三十出頭的華姐是家庭經濟的支柱，上有父母，下有一位剛讀大學的妹妹要供養，又身負房貸，她的生活很簡樸。她有位在鄰近大樓任職工程師的男友傑，他長相普通，比華姐年長四歲。華姐每天容光煥發地上下班，下班後傑總是盡護花使者之責先陪華姐步行返家，再折回他的宿舍。

有天，華姐帶著微紅的雙眼對我說：「傑住在南部的父母親因省籍和宗教因素，堅決反對我倆的婚事，相濡以沫已成空，不如相忘於江湖。我們之間三年感情在昨晚決定畫上句號。以我的年齡來說，石頭將愈撿愈小了，但我會堅持寧缺毋濫的擇偶原則。我的餘生除了工作，將是陪伴父母親終老，假日到教會服務。我桌上的硯台和墨是傑以前送的，如今看見它們只會觸景傷情，妳是我心目中硯和墨未來主人的最佳人選，相信妳會喜歡它們。」

一方硯台一塊墨，承載著華姐刻骨銘心的戀情，唯恐她日後「淚彈不盡臨窗滴，就硯旋研墨」，我以沉重的心情接收她的託付。

來美後，我因家庭、工作再加上遷居數次，漸漸地與華姐失去聯絡，每當看到書櫃裡曾使用過數次的硯台和墨就會思念起華姐。退休 後，經輾轉聯絡上了華姐，得知她一生未婚，她的妹妹大學畢業後即考入同一國營事業服務，工作後不久即結婚生子，現居於華姐住所附近。一直與華姐同住的父母，前些年也以高壽先後去世，不禁使我憶起她的「一語成讖」。她又精神抖擻地訴說這些年來，學會了烏克麗麗和口琴兩種樂器，已參加教會無數次的巡迴義演。

前年我返台與華姐再相見時，她告訴我，某次參加演出時，在一家養老院 與因病坐輪椅的傑巧遇，傑的妻子已病故，一雙子女均在國外生活。華姐淡然地說，朋友就該患難與共，現在她常抽空探望和陪伴孤獨的傑。傑何其有幸，能在白髮蒼蒼的暮年再遇有情有義的華姐！