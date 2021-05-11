轉眼放寒假了。我本打算放鬆一下，可媽媽對我說：「妳長大了，可以幫媽媽做點事了。現在每人每月二兩食用油，不夠吃怎麼辦？我們去買點肥膘肉，熬點豬油。」一天晚上八時多，我把所有能夠禦寒的衣服穿好，像一個將要出征的戰士，拿著媽媽給的錢和肉票去菜場了。沒想到菜場就只有一個頂篷，而且還有著幾個大小窟窿，搖搖晃晃地掛著幾個昏暗的電燈。四面沒有圍牆，裡面排著幾排攤位。更沒有想到的是，在一張肉攤前，我來之前已經有三個人排著了，二個初中男學生，另一個是女高中生。我們都是來「軋豬油」的。

剛開始，我們閒聊學校的事情，還沒有覺得有什麼困難。到了子夜時分，上下眼皮開始打架。天寒地凍，西北風直撲我們。我的禦寒武裝一點也不頂用。所謂的毛衣是用父親廠裡發的工作用紗手套，拆開織成的；棉褲是好幾年前做的，人長高了，媽媽就把褲子接長，穿在身上總覺得冷風往褲管裡鑽。他們三個都鑽到肉攤底下，也許能夠擋點風寒，我也跟著鑽下去。

時間過得太慢了，天就是不亮！渾身直打哆嗦，每年入冬，我的手都生凍瘡，寒夜讓我的手凍成「胡蘿蔔」。菜場七時開市（上海話：開始營業），我第四個，總算沒有白熬夜，買到了一塊肥膘肉。這件事至今我記得清清楚楚，就像昨天發生的。因為這是我人生社會學的第一課。

一天放學回家，聽見媽媽神神秘秘地對外婆說，樓下前客堂的娘娘（紹興人稱呼祖母）離家出走了。附近全找遍了，不見蹤影，還去派出所報了案。

看過上海滑稽戲「七十二家房客」的，都知道石庫門弄堂房子的結構，樓下分前、後客堂，後客堂住著一戶山東人，常常與前客堂紹興人不和；山東人愛吃大蔥，紹興人喜歡吃臭腐乳，兩家之間僅僅用木板隔開，互相指責對方不文明，臭不可聞！從後門進屋就是竈披間（上海話：廚房），整幢房子都必須在這裡燒飯；各家的煤球爐一個一個排列著。我們家住在前樓和三層閣（閣樓），每天天濛濛亮，外婆用我們家裡最大的一口鍋煮稀飯，淘好了米、放好了水，把鍋放在煤球爐上，就離開竈披間上樓去做家務了；因為外婆知道，這麼一大鍋稀飯煮開很費時間，她憑經驗估摸稀飯快要開了，就下樓去照看稀飯了。

一天，外婆一走進竈間，被眼前看到的一幕驚呆了！紹興娘娘左手拿著一個大碗，右手拿著一個大勺子，正從我們家的煮稀飯大鍋裡舀著未被煮開的生米粒。她一見外婆，撲通一聲跪在地上求饒：「我該死，我作孽，我不是人！外婆妳饒了我吧。我再也不敢了。千萬不能講出去。我這張老臉還得在『瑞丰里』活下去！求求妳啦！」

這時外婆才明白，孩子們天天吃的都是照得出臉的、沒有米粒的所謂稀飯，個個臉黃飢瘦，無精打采。外婆無論再增加幾把米，煮出來的稀飯依然照得出臉，都被這個偷米賊一家人吃了。外婆信佛，救人一命，勝造七級浮屠。她守口如瓶，不告訴任何人。

若要人不知，除非己莫為。山東人住得離竈間最近，一出房門就能夠看到竈間，他家是第一個發現偷米賊的。紹興娘娘每一家都偷，她知道，如果只舀一家鍋裡的米，很快就可能被發現；每一家鍋裡都舀一點，不容易察覺。山東人與娘娘也有約定：紹興人不能再罵山東人，不然就把偷米的事抖出來。但是，只有娘娘一個人知道有這樣的約定，她也不敢告訴她的家人。有一天，不知道為了什麼小事，紹興人與山東人又開始對罵了。山東人怒不可遏，大罵：「還有臉罵人，一個老偷米賊！一家人都不要臉。」

娘娘一聽，事情敗露了，她不聲不響離開了家。二個月過去了，娘娘沒有回來。半年多過去了，娘娘還是沒有回來。隨著時間的推移，知道娘娘出走的事的人愈來愈多；鄰里說，在瑞丰里活不下去的娘娘走了，到她能夠活下去的地方去了。

遙想當年的我，飢餓糾纏著揮之不去，當飢餓難忍的時候，我常常會問自己：我為什麼活著？有一天，我終於找到了英國 人羅素的一篇文章「我為什麼而活著」。羅素的文章說，因為三個原因：「對愛情的渴望，對知識的追求，對人類苦難不可遏制的同情心，這三種純潔但無比強烈的激情支配著我的一生。」可是我想來想去，一個都不是。也許，在莫言的故事裡能夠找到答案。

➤➤➤飢餓的記憶（上）