當白胖的莫言腆著圓肚在美國史丹福大學 發表「飢餓和孤獨是我創作的財富」演講時，台下聽演講的，確切地說，是來聽莫言講故事的，只當那是一段令老外嘖嘖稱奇的中國鄉村飢餓故事。信不信自己判斷，「像鉛筆那樣粗的鐵絲毫不費力就可以用牙咬斷」，因為「吃樹葉、吃樹皮、啃樹幹練出了一口鋒利的牙齒」，讓吃撐的男女在喝咖啡 的時候又多了一個談資。

我一個生活在大上海尋常百姓家的孩子，卻有著真實的、深入骨髓的飢餓記憶，把深藏在心靈深處幾十年的事情寫出來，是需要勇氣的——一種撕破人生假面的勇氣。

老話說，十三歲做娘天下通，可是當時我已經十八歲了，每個月該來的老朋友（月事）卻一次也沒有來過。

記得那時候我已經是高中生了，發現常常有女同學可以不上體育課，老師讓他們不用跑、不用跳，坐在一邊看我們氣喘吁吁地跑、累死累活地跳木馬；我也不知道為什麼，當時我又能跑又能跳，可高興啦！

我就是一個這樣長不大的蘿蔔頭。有一天，在廁所裡偶然看到同班女同學拿著一卷「月經紙」，我看著紙一臉疑惑，對我的不解她笑著告訴我，「小姑娘長大了，每個月都要來的老朋友」，我才恍然大悟。

莫名其妙就進入了買什麼都要票證的年代。記得每人每天供應二兩蔬菜，媽媽每日天不亮就去菜場了，排長長的隊伍圍著菜攤， 大家眼睜睜地看著菜一點一點賣掉，輪到你說不定就賣完了。

媽媽拎著一個空竹籃，裝著「明日請早」回家了，她拿什麼給九口之家吃呢？只能坐在廚房裡發愁，對著蒼天嘆氣。肚裡空空的我再也不神氣了，從喜歡上體育課到害怕上體育課。

每天上午有四節課，常常看到有同學趴在課桌上，一聲不吭，老師也心知肚明從不打擾；但是，體育課就行不通了。老師讓我們繞著操場跑步，我們就像一群負重小羊被趕往荒原，肚子咕咕叫，兩條腿軟綿綿的，每邁出一步都要拿出吃奶的力氣。

老師讓我們跳高，我們只能看著橫杆發呆，再也無力跨越。一天晚餐，媽媽給我們端來四、五塊疊在一起的厚圓餅，這餅我從來沒見過，更不用說吃了。肚子早已餓扁了，只要有吃的，而且還是一人一塊，肯定是好東西。兄弟姊妹臉上露出難得的笑容，還等什麼，大伙一起上，一人抓了一塊就往嘴裡塞。軟軟的，沙沙的，不甜也不鹹，一股豆腥怪味直衝鼻子。

「媽，這是什麼啊？」在眾人的疑惑裡，媽媽講述了餅的來歷。不是我編故事，而是回憶當年媽講如何搶豆腐渣的經過。鄰居王家姆媽（上海話：王家的女主人）告訴我媽，她發現每天下午五時左右，在我們家不遠的上海豆製品二廠，會有裝著豆腐渣的黃魚車出來。她提高了嗓音對我媽說：「豆腐渣可是好東西，有營養又能夠吃飽。我們是多年的老鄰居，別人我還不告訴，到時候我們就去拿點，怎麼樣？」當時我媽就答應一起去。

下午四時半，我媽拿著一個鍋子準備裝豆腐渣，跟著去到那裡，自有早來的人，他們躲在廠大門附近的旮旯裡。只聽見一聲「來啦！」呼啦一下，八、九個婦女蜂擁而上，直撲一輛裝著熱氣騰騰豆腐渣的黃魚車，你爭我奪，用鍋子、勺子往大木桶裡撈豆腐渣。騎黃魚車的工人大喊：「不許拿！不許搶！」根本沒有人聽他的。

他急忙跳下黃魚車，企圖趕走哄搶的人群，企圖把他們手裡的豆腐渣奪回來。面對一群飢餓瘋狂的當家婆娘，他無能為力。閃電般的哄搶僅僅持續幾分鐘，一群人便作鳥獸散。我媽高高興興拿著勝利果實回家了，按照王家姆媽教的辦法開始做豆腐渣餅了。

我媽從來沒有做過豆腐渣餅，又不捨得多加點麵粉，又是搓又是揉，就是做不成餅。後來又去請教王家姆媽，總算把餅做起來了。下一步是放在鐵鍋上烘烤，要烤熟了才能吃。

我媽一直忙到我們放學回家，才喘了一口氣。媽看著我們一個個拿著豆腐渣餅只看不吃，催促著說，「快吃，冷了不好吃」。面對難以下嚥的餅，我們流下了眼淚。

➤➤➤飢餓的記憶（下）