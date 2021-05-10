滲出的地下水，在村北的低窪地裡，蓄積了一片水面遼闊的池塘。由於春耕的大量用水，到夏初時節就乾枯了。

見著底的池塘， 泛起一層薄霧般、似有若無的土鹼麵子，在艷陽的照耀下，白花花的，十分刺眼。淺草稀疏，暴露出小塊小塊褐色泥土的塘底，像患了脫髮病又塗上些白色藥末似的，成了塊斑斑駁駁的鹼甸子。

小時候，在這段日子裡總有幾天，我會跟著奶奶到這裡掃土鹼麵子。如鹽似雪，以細小的結晶顆粒狀，凝結在草葉之上的灰白色土鹼麵子，撩撥起我的好奇心。我情不自禁地俯下身去，伸手用指頭從草葉上刮起一撮送進嘴裡，像吃到一根未熟的青香蕉似的，生澀土腥的滋味立馬在口腔裡蔓延。

為了掩飾自己出包的舉動，我趕忙揮著手中笤帚像掃地一般，粗枝大葉地在草甸子上划拉起來。細碎的鹼粒子，像露珠似地在陽光下蹦蹦跳跳落進草棵子裡，馬上就找不到了。回頭再看奶奶，正蹲在地上，一手逆著草棵子倒伏的方向，將畚箕插入草葉下面，而另一隻手藉著風勢，沿著草棵子倒伏的方向，不急不慌地用笤帚輕輕拂過草葉。等拉出來看時，畚箕裡已覆蓋了層薄薄、白花花的鹼麵子。就在奶奶不停地重複著這樣單調機械的動作中，畚箕裡也落了厚厚一層的土鹼麵子。

掃進畚箕裡的土鹼麵子，先要在太陽地裡晾曬一下，然後，雙手抓緊畚箕框使勁地顛幾次。這樣，輕薄的枯草敗葉會浮在表面，而較沉的土渣碎石沉到了底下，留在畚箕中間層的就是土鹼麵子。憋足一口氣，用嘴吹去浮在表面上的枯草敗葉，再輕輕地用笤帚將留在中間層的土鹼麵子掃到另一個畚箕裡。這些就是可以帶回家，再作處理的土鹼麵子。

到了家，先煮開一鍋水，放進這些從鹼甸子上掃來土鹼麵子，熬煮一番，再用勺子舀出來，經過紗網的過濾去渣，倒在碗中，找個陽光照不著的角落陰乾。幾天之後，碗裡的水就會凝結成白中透著鵝黃的檸檬色鹼坨子。

土鹼麵子做成的鹼坨子，對鄉下人家來說，雖稱不上是件寶，卻是平常過日子少不了的東西。發了酵的麵酸酸的，將鹼坨化出的水，糅合進發好的麵裡去，酸味全消，蒸出饅頭，才能好吃。熬玉米粒粥時，從鹼坨子上敲些渣滓扔進去，不僅更容易讓堅硬的玉米粒開花煮爛，還能使粥的口感既綿軟又柔滑。用鹼坨水來和麵，拉出的麵片Q彈勁道，更加可口。

未作處理的土鹼麵子，會被放進乾燥的陶瓷罐子保存起來。我紅薯吃多了，燒心，反胃吐酸水，奶奶用的秘方就是將土鹼麵子溶進開水讓我喝下；這種自製的蘇打水，也真的具有立竿見影的效果，這些難受的感覺很快就得到了緩解。

土鹼麵子去污除垢的功能也很厲害。那年頭，幾分錢一塊的肥皂也算是種奢侈品，很少有人家用得起。我們小孩子的洗漱，更是簡單到用雙手合攏掬起一捧水，往臉蛋子一撩就了事，根本沒養成洗脖子的習慣。長此以往，脖子成了藏污納垢的所在，烏亮油膩像根用久的黑車軸。大人實在看不下去了，會在我們洗臉的時候，從陶瓷罐子裡抓出一把土鹼麵子撩些水上去，揉搓在我們的髒脖子上。隨著一綹綹灰黑色體垢掉進了臉盆裡，脖子也白淨了起來。

洗衣服時，家裡大人用的洗衣粉，也是這些奶奶從鹼甸子掃回來的土鹼麵子。