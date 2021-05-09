作者母親的繪畫。

這是我整理母親遺物時，發現她草就的繪畫，正式一點的她早已送人留作紀念；自從晚年一直悉心照顧她的老伴驟逝後，為了排解憂傷和寂寞，母親除了勤用毛筆抄寫經文，每周還到所住公寓對面的猶太老人中心 ，參加他們開設的國畫班。老師開宗明義就說，不論書畫，外練其字，內練其氣，如果每天堅持練畫，會使體內氣血通暢，百脈疏通，自然精神健旺，有益長壽。

母親作畫上癮，每逢我們餐敘，在等候上菜時，她會從皮包拿出筆，在餐紙上畫學到的梅竹花鳥，讓圍觀的孫輩猜她畫的是什麼，來打發時間；不禁深自慶幸，她老人家能夠走出喪夫之慟，作畫自娛。

當初為了學畫，母親託老師代購宣紙、畫筆和墨水等用品，這些材料整整占去她公寓裡好幾個大抽屜。然而當年讀中學時，我就厭煩用毛筆寫周記和作文，寫得慢不說，墨汁的氣味也難聞，所以無意保留，只好請有同好的親友來母親公寓自行取走。

記得我讀小一時，喜歡在客廳牆上的小黑版，用粉筆臨摹主日學發的卡片上的洋娃娃；雙親看我畫得有模有樣、栩栩如生，每逢客人來訪，就像獻寶一樣，叫我當眾畫個洋娃娃。小三時，我代表班上參加美術比賽，沒想到我畫的西瓜，逼真到蒼蠅都叮上來了，監考老師嘖嘖稱奇，當眾誇讚了一番。我想這個模仿能力，必是來自母親。

隨著年齡漸長，功課忙碌，除了美術課，我不再作畫自娛，早失去當年的模仿功力，現在偶爾跟孫輩互動，信手捻來，畫虎不成反類犬。都說老來該有老趣，為了不讓孩子將來傷腦筋，處理我為學畫而買的繪畫材料，我想還是用iPad筆耕，最合乎我老來要過的減法生活準則。