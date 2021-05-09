小時候我家有兩把大陸帶來的老舊手槍。我爸身為警察 ，配有手槍是理所當然，但是另一把又是誰的呢？後來才知道，原來我媽在大陸也曾當過女警察，等我長大後才知道她小時候孤女奮鬥的始末。

外公在我媽尚未出生前就因為意外去世，年輕的外婆在生下我母親之後，就被娘家安排改嫁他人；我媽從遺腹女，頓時成了無父無母的孤兒，最後由未曾出嫁的親戚二娘扶養。

由於二娘只會做些針線活，或者幫助農忙及靠親戚的接濟，所以家中極其清貧。我媽說她才上小學一年级，就要幫忙家計。

我媽雖然年紀小，但已經會去附近剛收成完的田裡，撿剩下來的稻穗或其他農作，或者到附近農家的田裡踩水車，賺取微薄的工資。家裡只養得起一頭小豬和幾隻雞，雞生了蛋，可賣些錢來補貼家用。

一九三七年七七事變，蘆溝橋中日戰爭爆發，日本 人占據北平和天津。同年十二月十三日，日本人占領南京，開始了七周長的大屠殺，死在日本人刀下的亡魂約有二十多萬人。那時日軍的獸行令人髮指，約有兩萬多的中國婦女遭強姦和擄殺。

我媽住在鄉下逃過此劫，之後南京城內物資短缺，連食鹽也成了管制品。在日本人的控管下，如果將食鹽私運到南京城販售，將可獲得高利。當時我媽才十歲，為了幫助家計決定輟學去跑江湖買賣私鹽。

她先將頭髮剪得極短，再換穿男裝，她的聲線本就低沉，喬裝打扮成了小男生。我媽在龍年出生，鄰居之間均以小龍稱之，遇見的陌生人都以為她是個男孩子。二娘籌到了一筆錢給她當資本，她由鄰居帶領，開始跑單幫。

每次出門，他們一行人先坐小船下去，買到鹽後，再坐回南京城外，隔天再想辦法夾帶管制的鹽進城，從中謀取小利賺錢養家。我媽說她先從一小袋鹽開始，慢慢行走江湖久了，不但學會察言觀色，還拜了當地游擊隊長當乾爸，有了靠山後，她的力氣也增長，可以拿得動大袋鹽。

後來經常穿梭在日本人占領的南京城，如魚得水。由於她膽識過人，加上又聰明伶俐，每次在城內賣完貨，再買些日常用品帶出城去，之後再高價賣給需要的人，兩邊都賺取差額。

等到我媽十二、三歲時開始發育，只好用布條將胸部綁緊，好繼續女扮男裝跑單幫。但是等她十五歲時，有回走私的船老大看出端倪，想強行娶她；我媽與他虛與委蛇，假意答應，說通知家裡明天再回來，結果當然逃之夭夭，再也不回頭了。

我媽是家裡的頂梁柱，家計全靠她撑起，她雖然只讀到小學三年級、識字不多，但是憑著小聰明和在社會大學的歷練，不但擅於察言觀色，並且有著三寸不爛之舌，每次遇到牛鬼蛇神，常以四兩撥千金化解。但現在練就一身本领，卻英雄無用武之地，坐吃山空，下一步該怎麼辦呢？

不久打聽到南京偽政府正在招收女警，我媽便託人去報了名，苦讀三個月，幸運地考上備取，報到日有人未去，她便順理成章遞補上位。在校受完訓後，我媽在短期之內學會簡單的日語，搖身一變成為神氣女警；輪值時與一位日本男警察站在城門口值勤，並且身兼日警的中文翻譯。

每當我媽站崗時，南京的鄉親就選擇那個時間進城，因為他們都知道，我媽從前跑過單幫，曉得箇中的辛苦和危險，所以她對自己的同胞從不刁難，打個馬虎眼就放行，給大家行個方便。

等抗戰勝利後，我媽的單位被收编到國民政府警察單位，所以與我爸在南京相遇並結為連理。

一九四九年父母到台灣 生了七個女兒，現在兩老均長眠於台。也許我繼承了母親的血脈，小時就個性熱心豪爽也喜歡當男生。三專畢業後，寧願放棄公務員職位，選擇走出國留美這條未知的路，硬著頭皮來美吃苦，成功拿到學士和碩士，走出自己的康莊大道。親愛的媽媽，謝謝您的身教，使我受益良多！