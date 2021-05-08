上世紀六、七○年代，我約二十歲，在黑龍江省牡丹江地區一個農場當工人。農場在完達山東麓，離中蘇邊界僅一百多哩路。

一天，我旁邊的空鋪搬來一個老頭，約五十多歲、中等身材。他耷拉著眼皮、一言不發；領他來的指導員說，這個人叫張云鵬，是個勞改就業分子，應該接受群眾的監督改造。我看著他有條不紊打開行李，在鋪上準備好鋪蓋，從隨身的網兜裡拿出洗漱用具放到架子上。他的一只大號茶杯、兩只大碗和我們知青的一模一樣，看起來也是老住集體宿舍的。

原來他還和我們一個農工排，夏天除草，秋天收割；同進同出，慢慢地熟悉起來。我注意到，他不像其他勞改犯，邋裡邋遢，鬍子拉碴，而是每天對鏡整容，理髮修面，一絲不苟；他的被子半年一洗，比我們城市知青都乾淨。他們是勞改犯，和我們一起上工，下班以後卻不能和我們一樣隨心所欲。

晚上宿舍沒有燒材了，他們就得集合起來又劈又鋸，忙上兩個小時。下班以後的裝車、卸車、整理場地和打掃衛生之類的零活，當然也都是他們的分內工作。髒累是不可避免，可是他總是穿得整整齊齊，從沒有看到他像我們一樣，一身灰土躺到床上。

宿舍裡二十幾個人，除了聊天，最大的娛樂就是下棋打牌。知青來自五湖四海，能人不少，一個上海的領著一夥打起了橋牌，更多的則圍著一副象棋；一個北京 知青號稱打遍連隊無敵手，下起棋來往往以一敵眾。張云鵬有時候也站在人堆裡觀看，偶爾支上兩招，就讓小北京長考半天，令我們這群手下敗將刮目相看。

可是等小北京一局戰罷，邀請他下一盤，他總是搖頭拒絕。這使我不由得好奇，想起奧地利作家茨威格「象棋的故事」裡那位戰勝世界冠軍的囚犯，心想，張會不會也有一番奇特的經歷呢？

事情還真是如此，那年秋收有一次我們農工夜班收大豆，張云鵬和我們幾個一組，我們的工作是跟著康拜因（編按：聯合收割機），把人工割倒的豆子餵入機器；活很累，吃了夜班飯，大家都找地方打個盹，我們倆坐在田壟上休息瞎扯。

熟悉了以後，也就無話不談，不知怎麽就說到了下棋。他有點得意地告訴我，中學時候的愛好就是下棋，幾個同學沒事就殺一通，水平相當，互有輸贏；但是有一天從父親書架上找到一本象棋老譜，喜歡裡面的八仙過海、十面埋伏，於是每天偷偷琢磨，棋藝大進，成了長勝冠軍。想不到這點本領現在還在，居然能得到大家的稱讚，喜不自勝，當然自己身分限制，曉得不能張揚。

後來，眼看中學畢業，父親擔心兒子的前程，毅然送他到日本 留學，張進入帝國大學，專攻法律。在日本的幾年裡，雖然也向同學學習了日本將棋，閒來下個兩盤，但並沒有太多的興趣，道不同不相為謀嘛。畢業回國以後，他在東北司法界服務，適逢日軍面臨失敗，東北變局，決然辭職回到大連，開了一家書店以維持生計。

說到這裡張云鵬笑了，「都說藝多不壓人，看看，小時候學的手藝現在還派得上用處，是不是很有意思。」 我聽得有趣，完全忘了是晚上坐在田埂上。

張云鵬的罪名是包庇美國 間諜，這是全隊人都知道的。他告訴我，東北解放以後，他仍然以賣書為生。誰知，人在家中坐，禍從天上來。一個久不聯繫的同學忽然找到書店，聊了一陣，提出要在這裡住幾天，「那有什麽問題？反正店裡有的是地方。」那同學恰好是當年棋友，兩人酒足飯飽之後，自然是殺幾盤。而後張也沒有往心裡去。

直到軍警上門查問，才知道此同學服務於美國通訊社，常寫時評，素為當局不喜。張別無他法，只好配合調查，細細匯報了前因後果、言語行動，乃至下了幾盤棋，輸贏如何。但是該同學仍然無法捉拿歸案，張云鵬因此成了階下囚。抗美援朝東北前方，當然要罪加一等，他不久被戴上包庇美國間諜的罪名，坐了幾年大牢，而後發配到黑龍江興凱湖勞改農場。

興凱湖是黑龍江最老的勞改農場之一，篳路藍縷，以啟山林；張應該是數萬勞改犯中較老的一批。文革以後，興凱湖也開始接受知識青年，勞改則被逐漸分流。於是，張就成了我的鄰居。

文革結束，張云鵬也老了，雖然仍每天梳頭刮臉，可是臉上皺紋愈來愈多，累人的大田勞動已力不從心，於是被調到鍋爐房燒水。一早一晚打開水，總看到他在那裡忙前忙後。他還是那樣，不苟言笑。然後，知識青年紛紛離開農場，我們也失去了聯繫。

過了幾年，從一個農場知青的電話裡知道，張云鵬退休了，回到老家大連和妻子女兒住在一起。事情的轉折是一個美國政府代表團，其中一個重要團員就是當年那位同學。他出發以前就打了招呼，他的一個目的就是要見張云鵬，於是才有了離場退休的一幕。

那個知青不知道他們的見面是否令人唏噓，也不知道在歡宴以後會不會想起來再殺一盤象棋。無論如何，我們都為他高興。