《老照片說故事》吉祥麻將牌

紫檀木盒中的麻將牌。

我家有一副先祖傳承下來的麻將牌，一百三十六張竹背骨面、小巧精緻的女式麻將牌，附帶骰子一小盒（四個）、顏色各異的籌碼若干，一起放在一個四方紫檀紅木盒子中。

它至少一百二十歲了，應是歷經兩個甲子的古玩；是曾祖傳給祖父，祖父再傳到父母手中。父親英年早逝，母親也未闖過文革。在那瘋狂的年代裡，無論氣氛如何緊迫，母親也沒有動過毀掉或拋棄它的念頭，一直把它和文房四寶、書法 拓片、經卷文集等放在一起。叔叔是單身，住在中學的職工宿舍，文革初，他把一本厚厚的英文雙解字典和幾十年來收集的新舊郵票冊悄悄送到我家。我當時是青工，很幸運的不是革命的對象，只要自己不找麻煩，倒也逍遙自在。麻將牌、文物和郵票等也幸運地躲過浩劫。

文革後，先把叔叔的集郵冊奉還，叔叔把英文字典送給我，考研究生時正好用上。

唐山大地震 後，一位修房子的小老弟看到這副麻將牌，借去玩了幾年，在我們移居美國 前還給我們。不會打麻將的妻子居然打包裝箱時沒有扔掉它，把它帶到了新大陸。

四年前受命重修族譜，整理先人詩書文章時，注意到族譜文集中一則長者關於麻將牌的回憶：「絅齋公吳士鑒在一次關鍵性的考試之後（是不是一八九二年的壬辰會試已記不清楚），發榜那天在寓所等候消息。家人怕他著急，就陪著他打麻將以消磨時間。用的麻將牌額外加有『花牌』，以四張為一組，如『春、夏、秋、冬』，『漁、樵、耕、讀』，『梅、蘭、竹、菊』之類，誰得到一張都可以加『和』。後來有一副牌，絅齋公一人竟把三組十二張花牌陸續全部抓到，這種機遇的確非常罕有。不一會兒，考試得中的報單就送來了，大家以為麻將先示吉兆，稱奇不止。這事雖非關行誼，卻是一種稀有的巧合，附記於此。」

曾祖絅齋公吳士鑒少年得志。一八九二年二十四歲時，他高中壬辰科一甲第二名進士（榜眼）， 似乎和麻將牌帶來的好運氣多少有些關係。願這副祖傳下來、歷經文革浩劫的吉祥麻將牌，長相伴隨著我們，也希望它能給子孫後輩帶來好運氣。