一九七二年，我在天津大直沽中街小學上學，半日制，沒課的半天參加學校組織拾馬糞。拾馬糞以學習小組為單位，在大街和附近馬路拾，太遠的地方不讓去，怕出事。我們小組有竹子筐，比柳條筐結實，不但能抬，還能拴繩子拉著。

那時馬路和大街都跑馬車。農民趕的馬車都是往城裡送菜的。我們拉著筐先在大街上轉悠。過一會兒，聽見馬蹄聲了，是送西紅柿的車，滿滿的一筐筐大西紅柿。由於大街較窄；駕駛揚著鞭子板著臉，緊盯著我們大喊：「靠邊，靠邊！」我們趕緊離得遠遠的，瞪圓眼睛盯著馬糞兜。

有幾次我們遇到送完菜的馬車，十有八九能拾到馬糞。駕駛頭戴草帽抱鞭子，橫坐在車上；看見我們，滿面笑容地跳下來，邊走邊抖落幾下馬糞兜子。我們趕緊拿煤鏟往筐裡鏟，鏟到最後還要用腳擋著，鏟得乾乾淨淨，那時穿著塑料涼鞋，腳沾上馬糞都不嫌髒。

津塘路的東風地道馬車特別多，但是離家遠，我們偷偷去了一次，地道坡和地道洞裡都有馬糞，不過車太多。我們相互扶著跳進一米多深的地道，緊貼著矮牆站著一堆馬糞前，眼看著馬糞被汽車 輾壓，心理著急呀！趁車輛少的時候快速往筐裡鏟，不一會兒就鏟了滿滿一筐。

過地道的馬車一輛接一輛，不光農民，還有拉磚拉煤的工人。當時天津運輸四場就有馬車，趕車的工人都穿工作服。馬車下坡速度特別快，剛才還在老遠，轉眼就到跟前了，駕駛緊拉著煞車，總是瞪著眼睛呵斥我們。要是上坡，駕駛就跳下來，鞭子甩得啪啪響，要我們跟著馬車走。我們跑過去在後面推馬車。駕駛衝我們大喊：「上便道！上便道！再不上便道就告訴你們老師了！」

每次拾完馬糞，我們抬著筐像打了勝仗似地往收糞點走。收馬糞點在大直沽後台，其實是個釘馬掌的地方，交馬糞的學生很多，都在地秤前排著隊等著稱重。

那次在地道是我們小組第一次拾得最多的一次，五十多斤，獲得一個蓋紅章的紙條。到學校馬上交給班主任，接著就等著老師表揚；老師表揚時，我們坐得筆直，不時互相看一眼，心裡美孜孜的。