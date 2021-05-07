我的人生轉折，不是我所能想像的，而是歷史決定著我的命運。

記得，「我的理想」這個題目，是讀小學時老師就出過的課堂作文，我寫的是長大後「當一名音樂家」。因為五○年代中期，我們小城還沒有二胡這種樂器賣，我和二哥就用羊皮、竹筒，自己做了一把。學校的音樂老師會拉，有時間就教我拉劉天華的曲子，還鼓勵我將來當一名演奏家。我好高興，有時間就拉，拉得在學生中有了點小名氣。

解放初期，我姊姊學會吹口琴；民國時期，爸爸就會拉京胡、彈三弦。逢周日，一家人演奏「白毛女」、「東方紅」、「南泥灣」。

讀初中時，作文課上又寫過「我的理想」：我寫的是有機會「當一名軍人」。因為我大哥十六歲參軍在部隊文工團，如果我沒考上音樂學院，就去部隊，再考解放軍藝術學院。為美好的理想，我在努力追求。

讀高二時，我是學校文藝宣傳隊拉二胡的主要席位，那是六○年代初的一九六一年，學校支農、勤工儉學等各種社會活動一個接一個。我們是有兩千多人的省重點中學，有一支文藝宣傳隊，排練了歌劇「劉胡蘭」，地方小陽戲及新疆歌舞，除了在學校匯報演出，還經常上山下鄉在公社大隊宣傳。

那時我不喜歡理工科，也不喜歡文史，當地的劇團幾次要招我去，我沒去。為了實現我的音樂理想，幾乎放棄了所有的功課，有人說我「瘋了」，我毫不在乎。那年我筆試考取了南京一所函授音樂學習班，攻讀二胡演奏和作曲，這一切，為我考音樂學院奠定了良好的基楚。

機會終於來了，一九六二年上半期，省新開辦的文藝學院和外省幾所音樂院校來我們地區招生。我們學校去了不少考生，輪到我的時候，是一位年輕的教師監考，第一試題是演奏。我演奏自己最得意的二胡獨奏曲，用當年媽媽給我二十多元買的一把蘇州二胡，演奏劉天華的「光明行」，那是我反覆練習過的獨奏曲。

我喜歡曲中那節拍鏗鏘有力的步伐聲、走向光明的磅礡氣勢。我流利地拉完，得到老師的微笑點頭。接著第二試題是試奏，老師拿出一頁新曲子讓我照著演奏。隨後是視聽、換把、地方民歌等，最後是面試音樂常識和器樂的基本樂理、五線譜簡章知識。考完後，自我感覺良好。

等通知結果是最難熬的時間。半個月、一個月……我沒有得到消息。媽媽見我整天心神不安，就說：「別想那音樂學院了，畢了業，還不是分到戲院子裡去，整天嘎咯嘎咯拉琴，唱戲的拉琴的，當個戲子有什麼好啊。」媽一說，我心裡更急了，音樂家怎能與過去的戲子同論呢？我知道媽媽年輕時跟著爸爸從北平到過上海，在大戲院見過世面，懂得戲子的命運。媽媽還說銀行、教師、醫生工作才是最穩靠、受人尊敬的職業。

不久得知，我們學校一個考取上海戲劇學院導演系，一個考取瀋陽音樂學院，還有兩個考取湖南文藝學院音樂系。正吃睡不安之時，忽然從學校音樂老師那裡透露消息，說我考上了，但因為家庭問題，學院按規拒收。還有一位是宣傳隊考聲樂的女演員，也是因為家庭問題被拒絕錄取，我全然崩潰了。

那時我才知道，一九六二年至一九六四年，也就是三年苦日子基本結束到文化大革命開始前一年，提出了高考錄取的條件：成績是參考，政審是唯一的標準，無論是升學或參加工作，都嚴格貫徹階級路線。所謂政審出身就是「階級成分」，要查家庭三代成分、查社會關係。當時媽媽早知道我的「政審」通不過，才勸慰我不當「戲子」。

原來我的問題很多：爸爸是國民黨商震將軍身邊的副官，定為階級敵人成分；小叔在美國新澤西州 ，定為有海外關係；我家在北京 八代是信天主教 ，定為反動會道門。

關係如此複雜，只有被拒之門外了。那一年我報名參軍，體檢合格，也杳無音信。階級成分影響人的一生，後來的人生轉折，也只得信天由命了。今日摘回一片歲月飄失的煙雲，是讓兒孫們知道父輩走過的艱辛，要知道珍惜改革開放後的春天，只要努力奮鬥，都可以實現自己的夢想。