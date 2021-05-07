陸軍運輸學校學員畢業證書。

連長有了上次的經驗，就和我商量，為了便於管理，希望這次二十三天的教育 召集期間，值星官不再輪流了，全由我擔任。

一天國防部 高官來視察，部隊要帶到司令台聽訓，我是值星官，負責帶隊。大會聽訓完畢，部隊帶回連部，連長緊張地叫我到他辦公室去，問部隊有沒有出事。我說沒有呀，他告訴我剛接到電話，師長要召他見面，他懷疑我部隊沒帶好，所以召他去問話。

不一會兒，他回來了，告訴我師長問他剛才經過師部時，帶隊的是誰。連長回話說，是這次教育召集來的預備軍官，師長有些不信預備軍官會帶部隊這麼整齊，連長回說這位排長是陸軍官校畢業的，師長對連長嘉獎一番，高興道今年又可升官了。

教育召集期滿，陸軍預備軍官第二師支援指揮部又發命令了，經理連陸軍運輸少尉排長劉冰「教育召集期間，負責盡職，指揮得當，貢獻良多」，記功一次。

一九六三年十二月下旬，接到第三次教育召集令，服役二十五天，到次年一月中旬結束。召集來的大多數還是前二次來過的退伍軍人，連長無為而治，我還是劉規劉隨，這段時間遇到過年，台灣 又是雨季，大家混混，日子過得很快，我的規定三次教育召集義務都盡夠了，退伍回家。

不知道是我有軍人的命，還是表現良好，我在一九六六年十一月，又接到團管區命令，到土城陸軍運輸學校接受三十天的初級班訓練。那年我已經三十餘歲，因工作應酬而腦滿腸肥；向學校報到，士官長找不到我要的特大號制服。晚餐時，校長問：「那個老百姓是什麼地方來的？」士官長急忙起立回報說，這老百姓是預備軍官來初級班報到，需要制服尺碼太大，學校沒有庫存。校長立即指著一位肥頭大耳的指導員說，「把李上校的制服借一套來，先給這位學員穿。」我這最小的官穿了上校的制服，過了大官癮。

這次是完全讀書的學習班，全是預備軍官少尉，沒有官大官小，只有年齡大小；最大的是我，選舉隊長當然非我莫屬了。

隊長好做，早晚點名，吃飯上課叫立正稍息起立坐下，太簡單了。上課學的課程不少，陸地、海上、空中運輸工具的認識、性能、裝載等，倒有點興趣；但政治課目，我可比教官高明了。有位邵同學也是老油條，我們倆經常上課時舉手報告要上廁所，教官不能阻止拉肚子吧。教育召集原公司薪水照拿，一個月過去，又拿了一張畢業證書（見圖）。軍中的教育期滿，拿了張解除召集證明書，告別服兵役義務，還我平民，除非反攻大陸，從此不當「丘八」了。

➤➤➤三上成功嶺（上）