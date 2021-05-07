我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就業數據不佳 股指仍創新高

英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

《老照片說故事》一起去抓螃蟹吧

文、圖／侯文俊
作者小女兒製作的相框。
作者小女兒製作的相框。

這個極富紀念價值的相框內，裝有一張照片是我們以前全家去馬里蘭州巴爾的摩的內港吃海鮮時，在一家禮品店裡面與小女兒一起試戴螃蟹帽子時拍的。小女兒從小知道我喜歡吃螃蟹、也愛抓螃蟹，所以她特別在二○○七年六月十七日用這種張照片製作了一個「讓我們一起去抓螃蟹吧！」（LET'S GO CATCH CRABS）的相框，作為那年美國父親節的禮物。

我從小就喜歡吃螃蟹，從台灣鹿港生產的紅蟳、菜蟳、石蟳、花蟹、毛蟹，一直吃到美國西部的珍寶蟹以及美國東部切薩皮克海灣盛產的藍蟹。這些螃蟹中，我最喜歡藍蟹，牠的肉質Q彈鮮甜，蟹黃香氣濃郁，是我所嘗過最好吃的螃蟹。

我除了喜歡吃螃蟹，更喜愛抓螃蟹。美國東岸有許多可以抓螃蟹的地方，但我偏愛位於馬里蘭州切薩皮克海灣內所羅門島的一處私人碼頭。每次都是周四晚上從家裡出發，到所羅門島後從半夜一直抓到天亮，回家後一夜沒睡，周五早上又跑去上班。

一般抓螃蟹的方法是用釣的，即用雞腿或者雞脖子來釣螃蟹。我抓螃蟹的方法比較不一樣，是用撈的，即用長長的鋁棒加上網子來撈螃蟹，通常一個晚上可以撈到五、六十隻螃蟹。螃蟹多的時候，一個網子可以同時撈到四、五隻的螃蟹，我永遠忘不了將一隻隻螃蟹撈進網內所帶來的陣陣歡愉。

我們每次撈螃蟹都是全家出動，小女兒出生不到六個月，我們就已推著嬰兒車帶她去所羅門島撈螃蟹了。在我撈螃蟹的記錄中，最多一晚撈到兩百多隻螃蟹，那次我們從早上一直煮到晚上，然後將蒸熟的螃蟹分送給十幾位親友。

每次看到這個女兒送我的相框時，心中總會流淌著一種幸福的感覺，因為它總會喚起我與女兒一起去撈螃蟹時那段美好的回憶。我兩個女兒都很乖巧孝順，有人說「女兒是父親前世的情人」，現在女兒雖然不在我的身邊，但我依然可以從這個相框中，深深地感受到女兒暖暖的貼心與濃濃的孝心。女兒，是每個父親心中永遠的寶貝。

美國 馬里蘭州 台灣

上一則

會笑的嫲嫲

下一則

日落（八）

延伸閱讀

紐約百年康尼島疫情後再迎賓 炎炎夏日好去處

紐約百年康尼島疫情後再迎賓 炎炎夏日好去處
天生緣分？2華裔女大生校車上閒聊 竟是中國孤兒院同窗

天生緣分？2華裔女大生校車上閒聊 竟是中國孤兒院同窗
客人來玩受傷 主人須負責

客人來玩受傷 主人須負責
看房驚見「詭異方格」樓梯 其實暗藏節省空間功能

看房驚見「詭異方格」樓梯 其實暗藏節省空間功能

熱門新聞

中國人也是喜歡喝湯的民族。（本報系資料照片）

來一碗湯

2021-05-01 03:02

渣男何其多

2021-05-02 03:02
台南度小月的擔仔麵。（本報系資料照片）

擔擔麵

2021-05-03 03:02
圖╱曾華容

另類的吃法

2021-05-05 02:00
詩人管管因跌倒昏迷，5月1日過世，享壽92歲。(本報資料照片)

詩人管管跌倒昏迷不醒 享壽92歲

2021-05-02 03:37
邱吉爾。（遠流出版社．圖片提供）

亂世中的他們，如何自處

2021-05-02 03:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了

6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了
比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達

比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達
百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看

百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看
曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了

曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了
縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世

縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世