《老照片說故事》一起去抓螃蟹吧

作者小女兒製作的相框。

這個極富紀念價值的相框內，裝有一張照片是我們以前全家去馬里蘭州 巴爾的摩的內港吃海鮮時，在一家禮品店裡面與小女兒一起試戴螃蟹帽子時拍的。小女兒從小知道我喜歡吃螃蟹、也愛抓螃蟹，所以她特別在二○○七年六月十七日用這種張照片製作了一個「讓我們一起去抓螃蟹吧！」（LET'S GO CATCH CRABS）的相框，作為那年美國 父親節的禮物。

我從小就喜歡吃螃蟹，從台灣 鹿港生產的紅蟳、菜蟳、石蟳、花蟹、毛蟹，一直吃到美國西部的珍寶蟹以及美國東部切薩皮克海灣盛產的藍蟹。這些螃蟹中，我最喜歡藍蟹，牠的肉質Q彈鮮甜，蟹黃香氣濃郁，是我所嘗過最好吃的螃蟹。

我除了喜歡吃螃蟹，更喜愛抓螃蟹。美國東岸有許多可以抓螃蟹的地方，但我偏愛位於馬里蘭州切薩皮克海灣內所羅門島的一處私人碼頭。每次都是周四晚上從家裡出發，到所羅門島後從半夜一直抓到天亮，回家後一夜沒睡，周五早上又跑去上班。

一般抓螃蟹的方法是用釣的，即用雞腿或者雞脖子來釣螃蟹。我抓螃蟹的方法比較不一樣，是用撈的，即用長長的鋁棒加上網子來撈螃蟹，通常一個晚上可以撈到五、六十隻螃蟹。螃蟹多的時候，一個網子可以同時撈到四、五隻的螃蟹，我永遠忘不了將一隻隻螃蟹撈進網內所帶來的陣陣歡愉。

我們每次撈螃蟹都是全家出動，小女兒出生不到六個月，我們就已推著嬰兒車帶她去所羅門島撈螃蟹了。在我撈螃蟹的記錄中，最多一晚撈到兩百多隻螃蟹，那次我們從早上一直煮到晚上，然後將蒸熟的螃蟹分送給十幾位親友。

每次看到這個女兒送我的相框時，心中總會流淌著一種幸福的感覺，因為它總會喚起我與女兒一起去撈螃蟹時那段美好的回憶。我兩個女兒都很乖巧孝順，有人說「女兒是父親前世的情人」，現在女兒雖然不在我的身邊，但我依然可以從這個相框中，深深地感受到女兒暖暖的貼心與濃濃的孝心。女兒，是每個父親心中永遠的寶貝。