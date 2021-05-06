《老照片說故事》小學符號

用白布製成的小學符號。

這張用白布做成的小學「符號」，是我一生中保存得最久的物品了，和比我小十二歲的弟弟差不多的年齡，因為弟弟是一九四七年在吉林長春出生，迄今已經七十多年了。看到這張「符號」，不禁想起在長春唸小學時的點點滴滴。

一九四七年父親從北平，就是現在的北京 ，調職到吉林長春，我們家也就跟著搬到長春，我便從北平的私立北方小學，轉學到長春市立中山區廈門路國民學校，小學六年是中華民國國民義務教育 ，所以所有的公立小學都叫國民學校。

轉學時已經小學五年級，剛上第一堂課就被一位同學指著大叫：「南蠻子！南蠻子！」是的，我是來自南方，他這麼不客氣地叫「南蠻子」，也只好認了。

一九四三年，舅舅護送我們一家三口從家鄉出發，經過三個月的長途艱辛跋涉，雖然和父親在駐軍地方相會，比我小三歲的弟弟卻不幸在最後一天死去。

所幸，次年母親生了妹妹，但是喪子之痛仍舊無法彌補，在長春生了個弟弟，總算是有所補償。

那時舅舅在二戰名將孫立人的部隊裡已經當了官，突然知道外公外婆全家因為誤食毒菇而不幸逝世的惡耗，不得不辭職趕回家鄉奔喪，處理全家喪事。

軍人大半是老粗，粗人常講粗話，小孩子不懂粗話的意思，照著學便是。我是軍眷，住家四周都是阿兵哥，耳濡目染之下，也就照說。

有一次，在學校裡開口說了「他媽的」三個字，被一位女老師聼到，她認為小孩子不學好，講髒話，要罰。於是拿起改卷子的毛筆沾上紅墨水，在我嘴上畫了個大紅圈，這可是一輩子也忘不了的奇恥大辱。什麼時候洗掉這個大紅圈，記不大清楚了。不過，從那次之後，知道「他媽的」是髒話，就不敢再說這三個字了。

「符號」是剛上六年級時拿到的，上面所有的字是橫寫。現在順應世界潮流，出版的書籍和報章雜誌，泰半都是橫寫，開頭是由左到右；但是「符號」上的開頭卻相反，全是由右到左，學生的名字是自己用毛筆寫的，也是從右到左，字雖然寫得很工整，不過一看便知道還不夠火候。

這張「符號」還沒用過，那是因為還沒開始用這張新「符號」，家又從長春搬到了南京。我一共唸了五個小學，一九四八年終於在南京傘兵子弟小學畢業，考上暨南中學；初中第一年還沒唸完，又跟隨父親從南京到台灣 台南定居，時值抗日戰爭和國共內戰，身屬軍眷，生活何其動盪。