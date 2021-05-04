好吃好玩過立夏（上）

翻看日曆，穀雨過完，再往下的節氣就是立夏。時間過真快，又一個立夏要來了！

以前，在皖南農村，立夏算是個比較重要的節日，老輩人傳下多年的風俗，更是我們小孩所盼望的。首先，有好東西吃，比如吃雞蛋 。我小時候，四、五十年前吧，一年能有多少雞蛋吃呢？農村裡許多人家，一年到頭，自家能有四個鹽茶雞蛋吃，就算好的了；即大年初一早上兩個，然後是立夏早上兩個；再能吃到的，那就是去拜年，親戚家生活尚過得去的，也給雞蛋吃的。想想看，在那樣困苦的條件下，立夏卻能有雞蛋吃，說明人們對此的重視了。我父親是作工的，每月工資雖不高，我們兄弟姊妹又多，但家庭生活狀況在村裡還算比較好的，所以立夏每人兩個雞蛋是有的。

立夏要吃的第二樣，是炒麵，而且是野筍炒的，在立夏之前的一天，人們紛紛去山上找野筍。我的二哥三哥是拔野筍的好手，二、三十斤拔回家，中午或晚上，一家人齊上陣，說說笑笑中就把筍剝好了。炒麵平時難得吃到，如果有點豬肉放下去，那更好；我那時的任務，就是半夜即去合作商店外排隊，假如能剁來一斤半斤的豬肉，母親就放些下去炒麵，還要留些肉炒野筍，又是一個好菜。

立夏中午，一家人吃著放了豬肉的炒麵，那確實是津津有味。有一年的立夏清早，我在商店外排隊，快輪到我時豬肉賣完了，那時的豬不大不壯，只百斤左右，幾個社直單位留一些，幾個村的小店再分一分，十幾二十斤的豬肉真的難以買到。這個立夏中午的炒麵，儘管母親多放些菜油、豆油下去，自然比煮麵好吃多了，可我像做錯事一般，端著碗去了偏院，一人坐在門檻吃；既怕哥哥姊姊責怪我沒買來豬肉，也不能去門外大路上，怕跟隔壁鄰居的小孩比自家的炒麵如何如何。

立夏還要吃一樣東西，就是炒蠶豆。其時，蠶豆剛收穫，嘗嘗鮮是必要的，也許有的人家已迫不及待地炒過吃過了；可立夏這天炒的蠶豆有些特殊，是要放雄黃下去的，起消毒抗菌、驅邪的作用。母親揮動鐵鏟，鏟著鍋裡的蠶豆，香氣飄出時，我就會站到了鍋前，眼巴巴地望著蠶豆在鐵鏟下跳動。能吃時，母親會鏟幾粒在鍋台上，先讓我過過嘴巴癮，趕跑嘴裡的饞蟲。

除了大過年的，一天有幾樣好東西吃，立夏算得上獨有吧。所以說，小時候的我們，對立夏是很期待的。

➤➤➤好吃好玩過立夏（下）