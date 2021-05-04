《老照片說故事》幾張通知書的記憶（上）

下鄉批准通知書。

我的家庭檔案珍藏中，有幾張質料低劣的油印通知書，它們記錄著我生命中的幾個重要轉折，收到它們的那一刻至今歷歷在目。這是我，也是我們這一代人無可奈何的生命軌跡。

中考錄取通知書：一九六五年夏，面臨「中考」，學校的門廳裡貼滿了各招生 學校的介紹，而我對這些學校幾乎都是一無所知。填志願前，班主任找我談了一次話，他給我的目標是「市重點」，比如上海中學、交大、復旦附中等。老師的忠言是要聽的，但我沒有足夠的自信。填報志願的時候我猶豫再三，第一志願填了「上海師範學院附屬中學」。這既滿足了老師「市重點」的要求，又避開了交大、復旦等名校附中的「鋒芒」。

考過之後進入暑假，捉蟋蟀、黏知了樂此不疲。直到「發榜」那天，我才忽然心虛起來。我不敢去等候郵遞員的到來，只在家裡望著門口的那條小路。遠遠只聽見郵遞員自行車的鈴聲和路口的半個車輪，更加心慌意亂。看妹妹從郵遞員手中接過了一個發黃的信件，邊走邊念著上面的落款：上海師範……沒等她念完，我衝出家門一把搶過通知書。這是我人生中第一次等待的通知書，並有了緊張和焦慮。

下鄉批准通知書：一年後，文革爆發，學校停課，校園淪為戰場。在家中「逍遙」數年，老人家一聲令下，「廣闊天地」成了我和剛上初中妹妹的唯一選擇。看著父母因愁緒白了頭，我便主動出擊，報名去黑龍江大興安嶺。

在等待通知的日子裡，我開始嚴重失眠 ，輾轉床頭，腦海裡滿是飛雪、帳篷、樹林的景象。收音機裡常播不衰的京劇「智取威虎山」中少劍波的唱段：「朔風吹，林濤吼，峽谷震蕩……」真如寒風襲人，敲打著飄泊的命運之舟。

➤➤➤幾張通知書的記憶（下）