《老照片說故事》我的外公外婆

這張老照片是一九三九年在上海大美照相館拍攝的，太婆抱著母親坐著，外公外婆站立於後。

這張老照片是一九三九年在上海大美照相館拍攝，太婆抱著母親坐著，外公外婆站立於後，這是歷經戰亂和數次顛簸遷移後，外婆保留的唯一一張全家福。

外公山海棠出生於一九○六年十一月五日，外婆周香雲出生於一九一五年六月二十八日，他倆在一九三一年冬奉媒妁之言成親。因外婆是獨女，父親早逝，婚後外公便接太婆同住，侍奉甚孝，太婆也待他如己出，一家人度過了好多年衣食無憂的和樂時光。

外婆説外公天資聰慧，什麼事情都一學就會，十六歲已在自家二哥開的上海天天服裝店做了紅幫裁縫，手藝精湛且待客有道。十九歲時，外公結識了一位美國 遠洋輪的船員，激起了去外面世界看看的願望。

他自學三個月英文，如願考上船員，第一次遠洋出海回來便已能掌握貨船各類基本業務了。最初幾年，外公藉著不同遠航時間在幾個船頭之間做事熟練技能，二十五歲那年，一位美國老船主看中外公的誠實守信和嚴謹能幹，正式聘他做了貨輪主管。後來外公就一直替這位仁慈富有的船主做事，彼此結下了深厚的情誼。據說膝下無子的老船主一心想認外公做義子，但都被外公婉拒了。外婆曾問過外公是怎麼想的，外公只回答說：「我一中國 人不想給外國人做兒子。」

一九三七年盧溝橋事變掀開了日本全面侵華的序幕，也徹底改變了外公整個家族的命運。先是外公外婆在上海居住多年的老宅被炸毀，接著外公五兄弟中三人相繼英年早逝，家族曾經的錦瑟繁華隨之分崩瓦解，外公不得已把妻兒老小接回寧波老家安頓。

一九四一年底珍珠港事件爆發之時，外公正隨輪船在香港 進貨，當時所有港口都緊急關閉，外公心繫一家老小，不知戰事會如何蔓延，也不知港口何日重開，情急之下毅然決定帶著一直跟隨他的六名同鄉伙計徒步返鄉。一行人沿途歷經各種艱險，輾轉多天才回到了老家，但也早已身無分文。為了生計，外公到家第二天就去找昔日伙伴謀差事，可嘆世態炎涼，戰亂中更是不易。心高氣傲的外公連續碰壁後外加返鄉途中顛簸勞累，氣血攻心一下子就病倒了。外婆說外公病了一年五個月，治病花掉了家中所有的積蓄，最後連值錢的家當也都變賣了，但終是沒能留住外公。

外公過世那年外婆二十八歲，幾年間經歷了兩個孩子夭折和家族巨變，外公病逝更是令她痛不欲生。但為了家中老母和才五歲的母親，外婆只能收起悲痛，經熟人介紹去菸廠當捲菸女工，擔起養家餬口的重任。

難以想像曾經養尊處優的外婆是如何辛苦熬過來的，她侍奉太婆至終，一路支撐母親讀到大學。後來，母親和父親結婚生了兩個哥哥和我，卻又時逢文化大革命，父親被批鬥，母親被審查。那期間外婆一邊照顧著年幼的我們，一邊還要維持著全家的生活。所幸我們三兄妹有外婆在，童年才沒有吃太多的苦頭。外婆就像一棵大樹，護佑著我們全家撐過了無數個至暗時刻和艱難歲月。

而令我抱憾終身的是外婆臨終之際，我身在美國沒能見上老人家最後一面。記得那天早上做了一個夢，外婆坐在書房的椅子上，背對著我，我怎麼走也走不近她，只能不停地叫著外婆，可外婆始終沒有回頭……我一下子驚醒了。沒多久，母親就來電話說，外婆走了。

我後來常常想起那個夢，我想外婆走前一定是不放心遠在異國的我，便漂洋過海來看我。憶起以前和兩個哥哥一起與外婆嬉鬧的情景，一切都那麼遙遠，又彷彿都在眼前。沉思往事立斜陽，當初只道是尋常。