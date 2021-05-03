一九六七年夏，紅衛兵運動逐漸式微，學校裡無書可讀，也無學生可教，教師們每天的工作就是看看街道上的大字報，讀讀二報一刊的社論。兩個兒子大的七歲，小的三歲，暑假時我們就帶他們回老家探親。

第一站先到上海，住在妹妹家。這時各地的武鬥開始進入高潮，上海王洪文為頭頭的工總司和對立派「柴聯」都出動幾萬人的隊伍，手舉棍棒，殺氣騰騰，向對方顯示力量。我們天天去十六鋪碼頭的輪船公司，想買船票回溫州，無奈局勢動盪，一切都不正常，開船的時間一延再延，票很難買。我們在上海滯留多日，每天在街上遊蕩。

八月正是酷熱的季節，我們在街上像無頭蒼蠅般奔走混時間；走不動了，就在大商店門口的台階上坐下歇歇。一天路過南京東路中百公司對面的一家布店，裡面有些零碎布頭，妻對此類事情特別關心，因為可以給孩子做些短衫襯褲，不用布票又省錢。這家店大門朝南京東路，還有一扇門朝側面的貴州路。兩個孩子這個門進那個門出，瘋進瘋出，高興得不得了。過一會兒，等妻挑選好付了款，一看老二不見了；到門外人行道張望，只見人頭擁擠，不見孩子的蹤影。

我裡外再找了一遍，還是找不到。這下我們慌了，意識到孩子走失了。兩人緊張地說好，我向外灘方向找，讓妻在原地周圍再看看。考慮到時間已過了有一陣功夫了，我跳上一輛開向外灘的電車。那時的南京東路還沒有步行街一說，車來車往的。我想孩子不會橫過馬路跑到對面去，我就坐在靠布店這一側，盯著人行道看。車子先後經過了廣西北路、金華路兩條不大的橫馬路，都快到浙江中路了，茫茫人海還是沒有老二的人影。我心裡焦急萬分，剛好那段時間，社會上流傳著一些拐騙孩子的故事。我心想完了完了，這樣的事可能降臨到我們身上了。

突然我發現在擁擠的人流中，老二正獨自踉踉蹌蹌、慌慌張張地向前奔，可能他也意識到旁邊看不見親人，正陷入慌亂之中。他身穿妻子縫的白色帶紅邊田雞褲，光著小腿登登登地小跑，他只有三歲三個月啊！又是在南京東路，全中國 最繁華的街道上！

我驚喜莫名，語無倫次地大喊要求停車。但是那不是站頭，況且那是車輛擁擠的南京東路，不是想停就停的。我急得把手伸出窗外，用力地大拍車身，敲得車子嘭嘭作響，售票員不明就裡，以為我神經了。等她弄明白，招呼司機停下，我馬上蹦了下去，衝上人行道向老二奔去，一把將他抱住，他也馬上哇啦哇啦大哭，大概也害怕過頭了。

我抱著老二返回那家布店。妻子看見我們二人，心中石頭終於落地。她告訴我，我離開後她立即緊拉住大兒子，以防把老大又丟了。她又向街上的警察 緊急報告，對方也立即記在本子上，答應報告相關方面，大概南京路上此類事屢見不鮮。這時我才感到很累，就地坐下歇歇，平靜一下激動的心。

多年以後，我們常常想起，老二如果丟失，在那動亂的年代，是很難找回的。那我們一家又是什麼樣子呢，簡直無法想像！幾十年來，每次到上海，走過南京東路，看見那家布店，我們都要看看那兩扇門，如果老二和我們在一起，我們都要指給他看。

行文至此，我猶不能自己，陷入莫名的恐懼。老二現在也快六十歲了，擔任一家大醫院的放射科主任，孫女也已來美深造。幸虧我當年發現得及時，方向也對頭，坐電車趕上他，最後把他追尋了回來，才有了今天的一切啊！三個兒子（老三是七○年代初趕浪潮出生的）也經常議論此事，認為是老天安排他們仨一定要在一起，所以要加倍珍惜現在的好日子。老大已過花甲，老三也已近天命，他們都說，人是沒有下輩子的，所以一定要愛護已過耄耋之年的父母，珍惜兄弟之情。我們聽了，心中倍感溫馨，我當年追向外灘，大拍車身，也真是做對了。