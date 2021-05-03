《老照片說故事》文革時代獻血卡

作者拿到的獻血卡裡面。

記得上世紀七○年代初，我在上海崇明島上務農時，剛過二十歲。深秋某日，響應農場領導號召自願獻血，意氣風發結伴一批場友，冒著寒風乘上敞篷卡車開去十幾公里外的總部醫院，大家脫衣露臂，記得好像各自被抽了兩百毫升鮮血。捐血後，每人吃了半個廣式月餅，喝了一杯麥乳精，稍稍休息幾分鐘，就又爬上卡車趕回連隊。

當時我們每人得到一張上海市獻血小組印製的對折獻血卡，長九釐米、寬六點五釐米，正反面都印著美術字體文字和圖案。圖案是步槍作柄的一把火炬，綴以齒輪和棉花，寓意工農兵幹革命。兩行文字分別是：「備戰備荒為人民，向光榮獻血的同志學習！致敬！」第二行特意印在正面紅色背景圖上，字體較大，又燙金，顯得隆重熱烈。

這張卡片的文字充滿文革色彩，在我年近七旬今日讀來，既覺熟悉親切，又很是感慨。首先看那粗黑字體的毛主席語錄：救死扶傷，實行革命的人道主義。其次是獻血的意義：一，為了支援世界人民的革命鬥爭，這是我們應盡的國際主義義務。二，為了加強祖國的戰備工作。三，為了搶救階級兄弟的生命。

於今想來，當時我們的滿腔熱血，首先可能被輸入毛主席領導的世界革命小國柬埔寨、寮國、北越、古巴 等反美軍隊官兵的靜脈；其次是為當時全國準備和蘇聯修正主義開戰而存入血庫；最後才是用於搶救國內的所謂「階級兄弟」。而生命垂危的「地富反壞右」或走資派等人，因非「階級兄弟」，就沒有資格接受我們獻出的救命血了。

我再細看這張卡片裡印著的獻血條件規定，對比如今的「中華人 民共和國獻血法」規定，也很有感觸。當時獻血規定，年齡：男二十至五十足歲，女二十至四十五足歲。體重：男五十公斤以上，女四十五公斤以上。

現在的志願獻血，男女體重規定依舊，但年齡上下限已不分男女，統一為十八周歲至五十五周歲的健康公民。由此可發現，當時上下限之差為三十年（以男性為例），而女性

年齡之差僅為二十五年；現在不分男女，年齡上下限竟高達三十七年。

不過，說是志願無償獻血，中國 各地對獻血者都有金額不等的補償。據說一次五百元或一千元甚至更多，畢竟國家經濟高速發展幾十年，各地都財大氣粗了。像我們當年捐血後只吃半個月餅、喝一杯麥乳精的高尚情操，現今應是鳳毛麟角了。