台灣 士林是我從小土生土長的故鄉，最早只有一家陽明戲院。我媽認了一位乾媽，她家開了士林戲院後，我們就常有免費的電影可看。之後士林又有了民族、統一和光華戲院。

陽明是最早期的電影院 ，是情侶約會的好地方，也是外地人到士林逛夜市的地標。現在除了陽明，其它四間戲院早已改建，目前唯一留下來的陽明也未能倖免，在二○一九年九月十五日結束營業。這棟擁有七十年的老建築，因為汰舊換新而被拆除，不得不走入歷史，令人不勝唏噓！

小時候我喜歡看電影，尤其是東洋片，因為六○年代，日本 電影特技效果和彩色技術均優於國産和港片，並且上演的故事也新奇有趣，像家喻戶曉的「桃太郎」和「西遊記」都是常用的素材，兩片的特技都拍得很生動，片中孫悟空所哼的曲子，我依然記得。

還有日本東寶怪獸系列，其中的怪獸都是在日本人豐富想像下所獨創出來的，像恐龍般的哥吉拉、卡美拉和飛蛾摩斯拉等科幻片，更是造成轟動。尤其日本人占據台灣五十年，小時候鎮上老一輩的鄉親多會講日語，所以每當有好看的東洋片在士林上映，定會吸引大批的人潮。

印象深刻的還有「黃金孔雀城」，講述兩位王子和公主妹妹抵抗壞人，最後奪回王朝，重建黃金孔雀城的故事，其中又有妖術和忍術。電影中，如果被女巫施法迷住心智的話，那麼迷失的人就會塗上藍色眼影，加以區別。

那次看完電影回家後，我就模仿女巫施展妖術，手上拿根筷子當妖棒，叫五妹看著筷子，然後她的頭順著我的筷子方向往左右摇擺，像是被迷住般。現在回想起來，果真幼兒模仿力很強，難怪孟母三遷，以免孟子受到不良影響。

另外日本愛情片「愛染桂」、恐怖片怪談和「牡丹燈籠」也是大受歡迎。一九六二年由勝新太郎主演的「盲劍客」，因為他的演技精湛，也是吸引了大批哈日族的觀衆，因此連續拍了好多部續集。

早期的戲院只要有人買票就賣，而且不用對號入座，許多好看的電影，有時不但座無虛席，就連座位兩邊和後面的空地均站滿了人。雖然輪到士林放映已是二輪，卻依然是高朋滿座。就連美國許多戰爭片，像「坦克大決戰」，第三集終於在士林上映時，亦是擠得水洩不通。

二十多年前我去日本關西旅遊時，在鄉下的市場中，走在巷弄之間竟然覺得如此熟悉；這下才恍然大悟，原來小時候的士林鎮，不論道路、巷弄和商店處處都是日本人規畫留下來的產物，小時候懵懂無知，其實無形之間我早已深深受到日本文化的薰陶，只是當時不了解。