《老照片說故事》半世紀前的童畫

桃園三結義。

時光如白駒過隙，我家小弟錫康去年秋天也達耳順之年退休 了。但半個世紀前，他的兩幅畫，我卻仍保存至今，基本完好。那張孫悟空大戰鯉魚精，只是邊角紙張略有殘缺，畫的本身卻絲毫未損；而桃園三結義，卻有個小破洞。

小弟無師自通，三歲時就會畫畫。他站在椅子前，椅面正好是他身高的台面。家裡窮，沒有圖畫紙供他作畫，他自己拿草紙畫畫。草紙是中國 早年的衛生紙，質地粗糙，用它作畫，碰到紙面不平整處，就無法保持畫筆線條的圓潤。

但這不是問題。因為小弟沒有任何畫筆，包括彩色蠟筆，他只有從哥姊鉛筆盒中拿來的鉛筆。

他最愛畫的是馬。他沒有任何畫冊得以臨摹，只是憑空想像，畫出的馬倒頗傳神。鄰居見了嘖嘖稱奇，誇讚「貓先生」會畫畫，畫馬畫得很像。小弟小名貓貓，更暱稱「貓先生」。

貓先生每天可以畫很多張馬，但無法保留他的畫作，因為草紙是家裡的衛生紙，要派用場的。所以一張畫好，他就自覺地放回原處，再拿來一張新的，繼續畫。家裡沒人欣賞鼓勵他，反而煩他，因為大家得使用被他畫過的紙。

那個年代，也沒有畫畫興趣班可以報名上課學畫。尤其那個時候，家徒四壁，更無法把這個稚童的畫照相或複印留存數張。

上述兩畫，畫於他九歲時。他上學了，有紙了，才得以堂而皇之地把畫畫到紙上。畫紙上隱約可見鉛筆打的格子，那是他學畫的基本功。

弟弟有當畫家的可能，如果他的天分，加上名師（那意味著金錢），再加上勤奮與堅持。然而他只能業餘畫畫聊以遣興。

一九七一年時，我從東北軍墾回滬探親，小弟把兩幅畫贈送與我。畫比人長久，再過五十年，我與小弟早已是故人，但只要保留得當，畫還能繼續存留世上。