當今社會各界的文牘工作，早已實現了電腦化、智慧化和自動化。動動鍵盤、摁摁按鈕，從擬稿到印刷一氣完成。省力、省時，印出的文字還非常整潔清晰。特別是許多女士文牘工作者，纖手玉指輕點鍵盤，猶如行雲流水般的彈奏鋼琴，就能輕而易舉地完成文牘工作，還為辦公室增添了一道道美麗風景。這在往昔是連想都不敢想的事情。

我自上世紀五○年代參加工作以來，大都與文牘有緣。那時縣裡每年都要召開兩、三次三級幹部會（縣、鄉、村），傳達上級文件精神和本縣貫徹執行的意見。

在會前一周至十天左右，縣委辦公室和有關部門便要抽調人員，組成一個班子，負責起草主旨報告。這個報告是會議上的重頭戲，必須寫好、印好、裝訂好，為會議做好充分準備。

報告起草往往是以上級文件為樣本，結構框架，結合本縣的具體情況和典型事例來寫。報告草稿寫完後，交與辦公室主任審核、修改，然後他交給我，讓我在每頁三百字的方格稿紙上，一筆一畫的謄清。我每小時只能寫四張稿紙，一萬多字的報告我幾乎要通宵達旦才能完成。

在謄清過程中，還經常要更改錯別字。然後移交給打字員去打印。因為我認真負責，這項工作讓我連續幹了許多年，被同事們戲稱為「鞭打快牛」。

謄清的文稿交給打字員後，我往往還不得輕鬆。若是我們機關的打字員，不會有什麼大問題，因為他的字盤裡，存滿了縣級機關的常用詞語，用起來得心應手。但有時候也會發生故障，有一次晚上加班打字，突然停電燈滅了。這時我就得趕快點起備用的汽燈來，在一旁舉著汽燈給她照明打字。

若是借調來的打字員麻煩就多了。我必須坐在打字員的身旁，隨時給她糾錯。十幾張臘紙打完後，我還要和她逐張逐字的校對，若發現有錯，還要立即更改或重打。一切準確無誤後便上機開印。

手工油印，看起來好像是個極簡單的力氣活，其實它還是有一定技術含量的。沙網調整不好、油墨調得不勻、推拉輥子用力過大或過小，都不會印出好的印張。

不熟練操作的人，上來一輥子可能就會把臘紙推壞。我們打字室的專職人員對油印技術比較熟練，對印好文件有豐富的經驗，例如他從不先印第一張，每次都是從第二張開始。這樣能保證文件的首頁絕對清晰潔淨，首先給閱者一個良好的印像。

文章逐頁印好後，進入裝訂工序。四、五個人一起動手，每份十幾頁，每次都要裝釘一百四、五十份。用釘書機手工裝訂好後，還要逐份翻頁檢查有無缺頁或重頁，確保毎份頁數準確。然後交付與大會祕書處，由他們首先送給與會領導人，然後分發給全體與會人員。

一份報告文件的形成，六、七個人，夜以繼日搗鼓了七、八天。參與人員之多，過程時間之長，耗費之大，與當下運用省時省力方便快捷的先進設備相比，真有天壤之別。