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《老照片說故事》一件雙面棉襖

文、圖／秀綠
棉襖的正面，紅色有龍鳯圖案。
棉襖的正面，紅色有龍鳯圖案。

父母的朋友們都説「妳這女兒是父母的貼心小棉襖」。我覺得慚愧，我認為「父母才是我的溫暖和深愛的大棉襖」。

自小父母就對我疼愛有加。因逃難、缺乏食物，我從小就比較矮小。記得小學時代，中午帶便當，課後留在班導師家補習，母親要步行來回一小時，送來熱騰騰的晚餐飯盒，九時以後再來接我安全回家。參加初高中聯考時，每堂考完的休息時間，父母會送上暖心的茶水和打氣。

父母常説，家中孩子中，我是最不讓父母操心的一個，也許是女孩子生下來就比男孩子沉靜，加以我在求學的歷程中少有波折和挫敗，使父母省了不少心事。後來父母親移民來美，有較多時間相處。聆聽父母們對家族中的各種追憶，使我感受到他們對親情的渴望和期待。

記得那年，父母親一同搭飛機，風塵僕僕地經轉機來到我居住的城市。兩人帶了四件沉重的行李箱。

其中三箱的東西都是帶給我的，有新娘的緞帶捧花、典禮上的各種胸花、一床喜氣的絲絨被，還有一件雙面棉襖。除了胸花以外，其他的物件至今仍保留著。

這件雙面棉襖，是姊姊陪同母親去台北衡陽街上的鴻翔綢布莊選料後，請店裡的上海師傅照著姊姊的身形裁製而成。

棉襖的面子是鮮艶喜氣的紅色繡緞，上有龍鳳的圖案。領邊、袖口邊和下擺邊都陪襯著皮草，裡子全是柔軟的皮草。做工精細，剪裁合身，舒適柔軟且溫暖，好處更是兩面都可穿。

這件棉襖陪伴著我從美南到美中到現在的美西，我體會到父母的深愛像冬天的棉襖，穿在身上特別保暖，父母對我的呵護和愛，有如綿綿的細雨，長流而不止息。

光陰荏苒，轉眼之間，父母已仙逝十餘年。如今後悔年輕時不懂事，常將父母許多關愛的表現，視成了累贅。

直到自己有家庭後，才體會到父母對自己的苦心和不容易，而子女永遠是父母的牽掛。睹物思人，輕撫著暖暖的這件美麗棉襖，不禁淚水如泉湧。

棉襖的裡面是皮草。
棉襖的裡面是皮草。

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