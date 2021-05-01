《老照片說故事》當年自己做衣服（上）

避疫宅家的日子裡，除了該做的日常工作和家務，總覺得還應該多收拾收拾屋子，於是就收拾出來一些長久不用的物件，其中有一個包全是女兒小時候穿過的衣服（見圖，於是又陷入扔還是留的糾結中。

在疫情 之前，我每年都會處理掉一些衣服鞋子，能捐的捐，不能捐的扔；只有這包衣服，二、三十年了，家也搬了兩次，卻一直保留著。雖然這些衣服或裙子（見圖）樣式一般，布料一般，手工更是一般，但因為那是我一針一線親手縫製出來的，所以敝帚自珍，始終不捨得處理掉。

那是我們住在溫哥華做窮留學生 的時候，聽說四十九街有一個印度 城，街上開了很多布店，專賣漂亮的花布，每個店都有一些賣剩下的布頭布尾。根據大小，每塊布一塊到兩塊錢就能買下來，有的甚至五毛錢就能買到。於是我和朋友去買了很多這種布料，每塊布料可以給女兒做一條小裙子，有些大一點的布料，甚至可以給自己做一件連衣裙。

布料一買來我就沒日沒夜地做，不僅做給女兒穿，還做了送朋友的孩子。縫紉機也是幾塊錢從車庫拍賣買來的，不是很好用，經常跳針，輔以手縫也能湊合。看著這些花花綠綠且非常便宜的布料，在我手上變成一件件漂亮的小花裙，心裡別提多高興了。一批布料做完了，就再跑印度街買一批。偶爾也買塊正兒八經的布料給自己做條裙子，還幫朋友做過孕婦裙。那一陣子做衣服做得不亦樂乎、天昏地暗。

而縫紉機的噠噠聲，也常常把我帶回四十多年前初次學做衣服的情景。那是一段不堪回首的歲月。

眾所周知，上世紀從五○年代起，尤其是文革期間，大陸物質生活十分匱乏，吃飯穿衣都要限量供應，買肉要肉票，買糧食要糧票，買布料做衣服自然也要布票。那時候每個人只有一、兩件換洗衣服，樣式色彩單調乏味。

城裡人還好些，起碼能保證穿得乾淨整齊，農村人要下地幹活，風吹日曬汗流浹背，衣服磨破得更快，所以絕大部分人都是破衣爛衫綴滿補丁。而對於我們這種十幾歲的小姑娘，又正是最愛漂亮、最愛慕虛榮的時候，總穿破舊衣服自覺低人一等，很沒有面子。

俗話說，窮則思變。我想起床底下有一個布滿灰塵的箱子，記得多年前看到母親開過那個箱子，裡頭露出幾件她一九四九年以前穿過的素雅碎花棉布旗袍。

➤➤➤當年自己做衣服（下）