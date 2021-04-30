我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美3228萬人確診 30%民眾完成接種

仇恨犯罪？加州奧克蘭華埠領袖遭人從後擊頭

飲茶與嘆茶（下）

漢人

往後隨著經濟發達，有身分的上層士紳、商賈、東山少爺、西關小姐、自由職業者增多了，這等人士如仍進出只有簡陋台凳的二厘館，有失體面、失茶道之雅。他們需要配合身分的優雅茶館，因而較高級的「茶居」應運而生。

「茶居」的居字有隱藏的意思，目的是招來各類講究身分的有閒階層，讓他們有地方消磨時光，不受干擾地品嚐香茶和享用精緻點心。所以後來新建的茶樓例如陶陶居、陸羽居、福來居、永安居等茶樓，都有一個居字，從此廣州人上茶樓也改稱上茶居。

上茶樓嘆茶看似簡單，其中的學問多著呢！

主要遵循的有以下幾點：

一、客入座後，服務員都放上一壺茶水，另有一個小盆，因為第一壺茶通常用來洗餐具，這是為適應廣州茶客的衛生習慣而準備的。只有那些認為茶具用熱茶水燙一燙後才安心的人，接受這種做法。但也有人相信茶樓的餐具消毒合格，不必多此一舉。

二、當值的服務員會主動前來查詢有多少位茶客，然後把準確的人數寫在結帳單上，以便按人數結算茶資。

三、茶客可以向服務員指定自己喜歡的飲茶品種如大紅袍，為了照顧同一群人中不同個體的品味需要，可以開幾壺不同品種的茶，從而可以看到廣州茶樓對待客人的包容心態。

四、當主人給客人斟茶時，客人要屈曲食指和中指，輕輕叩擊桌面，以示謝意。

五、若茶壺內的水幾乎已經喝光，茶客可以把茶壺蓋揭開，反轉放在茶壺蓋口上架著，服務員一看見，就知道要加茶水了。這省去了呼喚服務員前來添加茶水的動作，又不會讓服務員有被指揮的感覺，從而使茶客與服務員之間的互動倍感親切。

六、當今的茶樓樓面寬闊，裝飾得富麗堂皇，故茶台多，客人也多，服務員推著點心車在大小桌間來回穿梭，一籠籠的點心放在熱水車上。車到你桌邊，你可以任意挑選所喜愛的品種，服務員即遞上，並在結算單上打上印記。這一改過去服務員用雙手棒著一籠無熱氣點心叫賣的落後現象。

廣州人吃東西講究「鑊氣」，鑊氣是廣州方言，是指剛上桌的炒菜（包括粉麵）除夠熱外，還要求色、香、味、口感搭配到位。

各茶樓為了吸引顧客，都想方設法，例如增加點心的品種、提高茶葉質量，做到合乎茶客的要求，以爭取到更多的茶客。

➤➤➤飲茶與嘆茶（上）

帳單

上一則

蝦餃

下一則

蘿蔔是好物

延伸閱讀

話說魚骨天線

話說魚骨天線
才放話要把特斯拉「打得找不著東」 小鵬汽車再曝自燃

才放話要把特斯拉「打得找不著東」 小鵬汽車再曝自燃
廣州學生無照醉駕 錄取加拿大名校獲免刑…網友罵翻

廣州學生無照醉駕 錄取加拿大名校獲免刑…網友罵翻
小鵬汽車又起火 掌門人曾懟特斯拉「打得找不著東」

小鵬汽車又起火 掌門人曾懟特斯拉「打得找不著東」

熱門新聞

倩華∕圖

壓傷的蘆葦（上）

2021-04-24 03:02
陳佳蕙∕圖

壓傷的蘆葦（下）

2021-04-25 03:02

君子蘭中毒了

2021-04-24 02:07

二次牽手青梅竹馬

2021-04-23 03:05

前世今生

2021-04-26 03:02

談老

2021-04-27 03:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
已完成接種夫妻帶家人赴夏威夷旅行 兒子染疫死亡

已完成接種夫妻帶家人赴夏威夷旅行 兒子染疫死亡
歡慶重聚竟變死亡晚餐 伊州老翁接種滿月染疫亡

歡慶重聚竟變死亡晚餐 伊州老翁接種滿月染疫亡
美38%成人「打完2針」 新增病例下降 這三州除外

美38%成人「打完2針」 新增病例下降 這三州除外

19旅客檢出陽性 中國南航、國航啟動「熔斷機制」

19旅客檢出陽性 中國南航、國航啟動「熔斷機制」
拜登讓選民有感 歐巴馬8年教訓 民主黨改變治國方略

拜登讓選民有感 歐巴馬8年教訓 民主黨改變治國方略