《老照片說故事》大專馬祖勞軍團

一九六四年春節，作者被校方推薦參加救國團主辦的前線勞軍團，期間參觀馬祖中興酒廠。

一九六四 年春節，我被校方推薦參加救國團主辦的前線勞軍團，選上了馬祖列島。報到時發現大約有四十多位從全台不同大專院校的學生來參加。剛開始要培訓一些到前線時應注意的事項，還有選定一些勉強可以拿上台表演的節目。

兩天後大家在基隆集合上船，離港之時的興奮很快就被船在大海中的顛簸沖到九霄雲外去了。一則因為是冬天，海峽中的風很大，再者我們乘的船是大型平底登陸艇，在風浪中搖晃得比較凶，許多同學開始頭暈甚至嘔吐起來，慘不忍睹。

十多小時的苦熬後，船終於到岸。在接待所大夥分成五個小組，每組九到十人，以後吃飯同桌，也一同乘坐中型吉普車行動，每組發一面勞軍旗幟。由於旅途勞頓，第一天大家在住處熟悉環境，沒有安排活動。晚餐十分豐盛，有好大一條極為鮮嫩的紅燒馬祖大黃魚，輔導官告訴我們現在是魚汛期，以後每餐都會有大黃魚佐餐，大家聽了都歡呼起來。

第二天起全團開始出動，由於天氣寒冷，氣溫在攝氏一、兩度上下，加上寒風瀟瀟，我們每個人都穿上了軍方發的軍大衣，很多嬌生慣養的女生還是大呼吃不消。第一站安排我們去參觀最前沿的碉堡，用雙筒望遠鏡都能夠看到對岸的工事，那些戰士們成天整夜都得全神戒備，以防共軍 偷襲。然後大家到營部，許多官兵們都已經坐在那裡等我們作勞軍表演了。

老實說一般大學生哪裡會有演藝的才能，幾個三腳貓的功夫比起軍士們看過的職業康樂隊不知道要差到哪裡去了，他們被「命令」來觀看我們的表演其實是受罪，而我們主要目的是表達後方民眾對前線保家衛國軍士辛勞的敬意罷了。

其後的兩、三天，行程大同小異，而大家最感興趣的是參觀馬祖中興酒廠，因為那裡除了生產香甜的黃米酒以外，還釀造世界聞名的馬祖大麴酒，於是每個人都購買上限兩瓶，帶回台灣 享用了。

第五天是重頭戲，晚上在馬防部的大禮堂演出，觀眾有兩百多人，馬防部的司令官彭中將也親臨，大家拿出渾身解數，節目有自編的啞劇、相聲、搞笑的歌「唱曼波」，還有一位女高音傅同學唱的「我的家在山的那一邊」。 最後所有的女同學們邀請軍人同胞到台上跳土風舞，真正算得是軍民同樂。

節目結束後，彭司令召見大家，跟每人詢問名字及就讀的學校，然後一個人贈送老酒兩瓶。次日大夥上船，離開了難得造訪的外島前線。 回程時海軍派了軍艦送我們，雖然風浪依舊大，可是搖晃度小得多。

沒想到幾十年後，在偶然機緣之下，有幾個人找到了聯繫方式。老友寄了舊照，詢問我還記不記得當年訪問馬祖的趣事，我就草就了這篇小文告訴老友，雖然時光過去快一甲子，那時的記憶還是歷歷在目。