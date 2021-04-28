「洗衣」，在文言文中叫「浣衣」，浣衣的古詩大全中，曾把從前浣衣的情景描寫得美妙之極，但現在的年輕一代難以體會浣衣場景中的艱辛勞累。在沒有洗衣機的年代，洗衣是一項很繁重的手工勞動。中國 在一九七八年生產第一台「小天鵝」家用洗衣機七年以後，市場上才出現洗衣機，當時近兩百元一台，一般工人月資三十七元，買一台洗衣機近半年工資，多數家庭買不起。

六○年代以前洗衣，連塑料盆、塑料桶都沒有，用的是洗澡木盆、挑水的木桶。洗衣前，也沒有氣象預報，早晨看好有大霧就算定是大晴天，母親用趕集買來的皂角或茶枯熬煮一大鍋水，再把要洗的一堆衣服放在木盆裡，用熬煮出的鹼水浸泡。有時也拿著一個大碗到雜貨小店買一斤稀肥皂，留著搓揉衣領和袖口用，那時還沒有洗衣粉、洗衣液。洗衣最好的是上海馬頭牌肥皂，用刀削一點泡在熱水裡溶化，待散發出一縷淡淡清香，再把要洗的衣被放進去浸泡。

但馬頭牌肥皂很難買到，後來還要憑票證或開後門。這裡要補充說明的是，到了上個世紀七、八○年代，湖南有家生產馬頭肥皂的分廠，每天生產上百噸還供不應求，百姓說「家有馬頭，洗衣不愁」。當年的馬頭肥皂三角八分錢一條。捶衣的木棒槌是硬雜木的，逢集市鄉裡人才有賣，雜木搓衣板在小街上的木器鋪子有賣。

母親每次洗衣，我蹲在旁邊幫著搓自己的襪子、手帕、大件厚衣、被套床單，母親先要我站到腳盆裡，來回翻動踩踏；有時用力過猛過快，那有鹼性的皂角水珠濺進我眼裡，母親趕緊用茶杯倒來半杯冷開水，叫我扣住眼眶，不停地上下邊晃蕩邊眨眼，沖洗眼睛內就沒事了。

到河畔去清洗衣服是很熱鬧的場景。有的用挑水木桶挑著衣被，有的用手腕挽著滿滿一竹籃的衣物，有的揹著小背簍，女人們一路說說笑笑到了河畔。從河灘的鵝卵石開始，間隔鋪放著一路方形青石，形成一條直通河水的石頭路，路的兩旁和末端，為洗衣者捶衣方便，擺放著大大小小的石頭，每塊石頭的上面都被捶洗得平滑光溜，據老人們說，那是前輩人鋪的路，留下的洗衣石。

女人們捲起高高的褲腳，站在水裡，捶著放在石頭上的衣被。河畔響起一片棒槌聲，這一美景，有似明代詩人陳薦夫的「浣衣曲」中詩句「靚妝融冶粉紅香，淺碧銀塘映花立。雙雙玉腕漾清漪，霧縠搖波光陸離」。有的清洗完被子床單，就找身旁的姑娘們幫忙擰乾；兩人各站一頭，緊握被子，用相反的均衡力量擰扭。跟著大人們洗衣的一群孩兒，光著身子，在清清的水流裡打水仗，打水漂。自從有了洗衣機，浸泡、洗滌、漂洗、脫水，一次性完成。

那時有的人清洗完衣物後，還要經過熱水燙，熱水燙過的衣服沒有汗臭氣。有的還要「漿洗」，這是一個很麻煩的程序。那時的家庭經濟狀況都不太好，穿的蓋的墊的都是粗棉布，對於易髒的床被 、內衣，民間發明了「漿洗」。

在煮飯時，留下一大碗米湯，兌上幾碗水，倒在木盆裡，再把容易穿髒的內衣、蓋被放在米湯水裡輕輕搓揉均勻，讓帶黏性的米湯沾進棉布的細紗，這叫漿洗。下次再洗被時，上面沾著身上的汗漬油污，經水一洗就掉了，省時省肥皂。不過，那漿過的衣被，剛貼著身上的皮膚，感覺有一陣怪怪的清涼和麻麻疙瘩癢感，還好過一夜也習慣了。

晾曬衣服也是最美的景致。在有太陽的天氣，住家屋前屋後的空蕩處，搭著竹篙，晾曬衣被。有小院或空曠小坪的，都用竹竿搭做成三腳架，再把長長的竹篙橫在支架上，衣服晾曬在竹篙上，有微風時，就像一面面彩旗在飄蕩。有的曬蚊帳，是用四根細竹竿，分別綁住蚊帳的四個角，撐開後立在地上，像一幢透明的小白房子，小孩子們常常竄進去，在裡面唱戲，或喊喊叫叫地盡情歡鬧。

五○年代時我還小，也最喜歡與伙伴們在那童話似的蚊帳房子裡玩樂，母親發現了，站在蚊帳外喊：「快出來，別把我的帳子弄髒啦。」我們一聽，都愣愣的，然後悄悄地掀開帳子一角，一個個彎腰躬身溜出去。

從前洗衣的景致，有母親的辛勞，有古人女子的情懷，也有我們兒時的童趣。而今，全被多功能洗衣機洗得無影無蹤了，洗衣詩、洗衣歌、洗衣舞，都成了歷史的記載。