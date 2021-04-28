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《老照片說故事》高中聯考錄取名單

文、圖／安老師
一九六三年台中高中聯考榜單。
一九六三年台中高中聯考榜單。

北宋‧汪洙詩云：「久旱逢甘雨，他鄉遇故知，洞房花燭夜，金榜題名時」，是人生四大喜事。我唸書的一九五○年代，沒電腦、沒手機、沒網路，消息都從報紙得知。考試有沒有錄取，看到報紙放榜才知道，錄取時真能體會到「金榜題名時」的欣喜。

當年台灣北中南的應屆初、高中畢業生，分區舉行聯合升學考試，考卷是密封卷，考卷右上角浮貼考生資料，與准考證核對後撕去，考卷上只留准考證號碼。考完後，各校調集的閱卷老師，連同考試卷「入闈」，吃、喝、睡都在闈場裡。老師在闈場裡不眠不休，看考卷、打分數。事關數萬考生前途，報紙每天報導闈場內進度。

那時候大專聯考固定是每年七月的一、二、三日。三天時間中，前兩天筆試，第三天考術科。大學聯考隔一周，七月八、九日是初、高中聯考。學生考完後，備考時的日夜緊張，換成等待放榜的忐忑心情。

民國五十二年（一九六三年），我初中畢業，參加了中部地區高中聯考。七月二十四日聯考放榜，一晚睡不著，不到八時就騎車到了學校。我以為我來得早，還有人比我更早，公布欄前面早已擠滿前來看榜的同學。

整理早年老相簿，驚喜地翻出一張泛黃的台灣民聲日報當年刊登的放榜名單照片，只照了中一中部分。放大仔細看，名字清晰可辨，看到報紙常見的名人，像吳敦義、黃芳彥、吳乃仁等，都是我們那一屆。又一遍看到自己的名字，回味起當年在公布欄前，「金榜題名時」的雀躍欣喜。

台灣 升學考試 黃芳彥

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