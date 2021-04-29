廣州人早晨上茶樓，「飲茶」的說法較少用，尋常說法是「嘆早茶」。廣州人講「嘆早茶」的嘆字，時常為外地人誤解，把「嘆茶」寫成喝茶。嘆字在普通人心中，代表「嘆息」、「感嘆」，這與廣州人所謂「嘆茶」的原意相距甚遠。

廣州方言「嘆」字的真實涵意是品味和享受。因而在上茶樓飲茶時，一方面是生理上需要；早上飲茶水可潤喉，還可充飢，還有品嚐美味點心。另一方面人們在「嘆茶」過程中，可以從事各種活動；如文人切磋交流、洽談貿易生意、關心國內外重大新聞、家庭共敘天倫之樂、男女談情說愛、招待遠方來客，，尤其是銀髮一族，上茶樓已成為退休 後生活享受的一種獨特方式。

廣州茶樓的前身是清末出現的「一厘館」，又稱茶寮，是用竹木或茅草搭成，地方狹小，僅有幾張木桌竹凳迎客，其門口掛著「茶話」二字招牌。還有的小雜貨鋪也兼售茶水，不設座，茶客站立飲之。

但時移世易，隨著社會經濟的富裕發展、商人之間的競爭，茶店老闆為了吸引顧客，竭盡全力提高服務質量，改善經營管理，吸引更多顧客，便設立較茶寮條件更為舒適的專業茶樓；如店面較寬，茶台較多，顧客可以坐下來慢慢品嚐，而且點心品種增加，質量也提高。

此種茶樓改稱「二厘館」，並遍布大街小巷。所謂二厘館，是指較簡易茶館，為方便勞苦大眾在此飲茶休息，談天說地，茶價只收二厘，因而得名。當年每毫錢相當於七十二厘，以此推算，這種茶館消費非常低檔。

簡而言之，在這種茶館飲茶，最吸引人的地方是「一盅兩件」。所謂一盅是指用石灣產的大耳粗嘴茶壺，其內只放些底檔茶葉，茶味既澀又無香味，飲多些使腸胃充滿水分而有「飽感」。

而所謂兩件，是指尋常供應的粗製大鬆糕、芋頭糕、蘿蔔糕、大飽等價廉物美點心，即使糯米雞也是半斤一隻。所供應的點心都擺放在四方形長桌上，食客可以自行選取，無須點叫，食後結算。這種二厘館，糕點任意吃到飽，又有茶喝，認真低食。

➤➤➤飲茶與嘆茶（下）