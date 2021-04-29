《老照片說故事》我的家教生涯

作者讀大學時，跟第一個家教學生的合照。

這是我讀大學時，跟第一個家教學生的合照，軍人子弟讀大學，學雜費雖然公家有補助，但實驗費和膳宿費還是得自理。為了節省父母開支，我北上安頓好後，立刻到家教中心求職，經家教中心聯繫，告知地址時間，酌收傭金，就算搞定。如果出師不利，第一堂課上完就被辭退，等於白忙一場。

依照家長的指引，我找到座落在杭州南路的學生家，走進古典高雅的客廳，跟江浙口音的家長略事寒暄後，便被引進學生房間，立刻開始兩小時的授課。記得因她第一次月考成績不惡，所以家長請我吃飯，出發前，在自家車前給我們師生倆拍照留念。其實她家有專職廚子，選擇上館子大概是為了慶功獎勵。

大學四年隨著先後教過的幾個家教，我對台北街道也大致熟悉了。曾經教過一個名漫畫家的孩子，想當年他的漫畫不知豐富了多少莘莘學子的心靈，但術業有專攻，自己孩子的功課，還是得易子而教。

會想到當家教，可能跟我讀中學時，就常輔導同學功課有關。我的數學作業本上，幾何習題自畫的補助線、三角代數的演算過程，一到考試前幾天，就被同學借去傳閱，弄得我自己反而沒法複習，後來我乾脆多做一本數學解題本，供自己考前臨陣磨槍。

大學畢業以後，想考托福出國深造的同事朋友，拿著附答案的考古題參考書，問我語法題為什麼選那個答案？自認文法基礎不錯的我，自然不厭其煩地逐一解惑。我在高雄教的護校學生，畢業面臨執照考試，說我幫她們複習微生物學，提綱挈領，清楚明瞭易記，結果被補習班請去教課，還應邀遠征到台南和屏東補習班授課。

這個好為人師的習慣，來到美國 還沒中斷。剛來的第一年，我在華策會教ESL的朋友臨時有事，找我代課，沒想到後來有幾個台灣 來的學生竟集體出走，要求到我家上課。有個從台灣奉調到紐約 的外派人員，兒子讀本地名校高中，上生物課如同鴨子聽雷，苦不堪言；他透過中美雙語協會會長，找到已在高中教生物的我。因為就在我家附近，我每周去輔導他兩次。

很多大學生靠擺地攤就賺進人生第一桶金，我的兩個大學男同學腦子動得快，把他們那年第一次預官考試的考古題集結出書，聽說獲利不少。回顧此生，胸無大志的我，一生誨人不倦，人不堪其擾，我卻不改其樂。