我們的俄籍老師（下）

到二年級，口語課換了巴波夫老師，他個子高大，聲音洪亮。他年齡三十出頭，可能屬於在上海成長俄僑的第二代，對二戰和當代的蘇聯文學比老一代了解多，有時講課會提到西蒙諾夫、法捷耶夫等蘇聯作家的名字和作品。他和我們的關係比較接近，曾有一次邀請我們幾個同學參加他們在上海的俄僑聚會。他妹妹端著糖盒躬身請我們吃糖，態度優雅，語調動聽優美，我們還不會應對這種局面，顯得局促。過了一學期，巴波夫好像在個人問題上不順利，情緒受影響，有時借酒消愁，偶爾喝了酒來上課，有點失態。

另一位巴契庫寧老師別有一種風格，他講起課來語言幽默生動，常用肢體語言解釋難懂的辭彙和短語，引得大家哈哈大笑。學生應對得好，他特別高興，連聲誇獎；碰到反應慢的學生，這位老師有點不耐煩，無意間嘴一扁，搖搖頭，揮揮手，同學們也難以給他提意見。

我們從一年級入學起，就由外教給我們上口語課，讓我們受到俄語聽說的薰陶。這一點使我們受益匪淺，這也是我們的運氣。華師大在五○年代早期就能做到這一點真是不簡單，可能和上海的開放傳統有關吧。

另外一點，十月革命後很多白俄流亡到上海，請這方面的師資比較容易，可能也是客觀因素。有的白俄是高級知識分子，我們曾到文化廣場聽白俄音樂家舉辦的音樂會，樂隊都由他們組成，一位老歌唱家演唱「伏爾加河船夫曲」，歌聲表達船隻由遠及近，又由近及遠，歌音悠揚，令人神往。

除了俄籍老師，我們還有一位趙老師比較特殊，她是中俄混血兒，出生在東北；幾個世紀以來，沙俄在東北植根，她自幼生活在俄語的環境裡，後來進入中文學校，所以通曉中、俄兩種語言。趙老師和華人 結婚，兩口子都在師大工作。趙老師對學生態度親切，要求嚴格，她對學生學習中的困難比俄僑教師體會深切，指導具體入微，教學效果很好，深受學生愛戴。

赫魯雪夫時期，聽說蘇聯由於出生率降低，人口減少，開始執行讓海外白俄回歸的政策，於是外教們紛紛打點回國；雅古芭娃一年後也去了加拿大 ，聽說有親戚在那裡。可能六○年代開始，請外教就不那麼方便了。

我們五○年代在師大時，外語系有三、四百位學生，基本都是俄語班；英語班僅存三年級一個班，人數約二十人，日趨式微，報考英語的人數很少。在中國 國內，哈爾濱俄文專科學校是權威，陝西有西安俄文專科學校；六○年代中期，這些學院都升級為外國語大學，且以英語為主，也包含其它語種，俄語不時髦了。這也是時代的發展和需求，外語教學很大程度是跟著政治形勢轉的。

➤➤➤我們的俄籍老師（上）