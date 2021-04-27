井下空氣極其渾濁，一氧化碳含量高，坐著不幹活都覺得氣悶。煤層一爆，礦燈照處，可見那煤塵翻捲，呼吸都為之一停。礦裡對安全生產是很注重，採煤處都有排風管，從井口鼓入新鮮空氣，還有水管，等爆炸後立即灑水淨塵。下井的礦工每人都配發一件豬嘴式的防塵口罩。

通風灑水僅減低污染，無法杜絕粉塵，防塵口罩更無大用處。因井下空氣極渾濁，且氧氣含量低，幹活本來就需要大口呼吸，口罩又會阻礙呼吸，所以勞作時氣悶難擋；偏偏井下的手工活，如掄錘砸煤、使鏟鏟煤、扛木柱支撐岩頂，都是強重的體力活。而夾在岩層中的煤層至多一人高厚，大多時厚度只半人多高，採煤時多直不起身子，抬個木柱，都只能彎腰手抱，無法直腰桿，更累。

第一天下井，我就領教到了，煤層起爆後，礦燈照亮的工作區煤塵翻捲，細細的煤屑漂浮在空間中閃著銀光，還未幹活，就氣喘吁吁，只想脫掉口罩吸口氣。一旁的老職工伸手止住：「小子，你想得煤塵肺嗎！」拿著鏵鏟鏟了幾鍬，大汗如雨，氣喘吁吁。「我的媽喲！」好歹插隊時，我也曾挑百把斤穀子上坡下嶺行十幾里路送公糧，卻無此累。井下小憩時，大家圍坐在排風口，摘下口罩，大口喘氣，礦服汗透。

井下八小時，拋去爆破、停機、用餐，也只幹了四個多小時，然勞累的程度抵得上挑百斤擔行百里路。待上井時，人已累癱，井口光天化日下相看，人人煤灰漫身，臉龐只見眼珠在動，張口白牙耀眼，連吐幾口痰，烏黑一團。爾後只要上一天班，黑痰數天不止。我才明白，那些人為何得矽肺，皆因戴口罩呼吸不易，稍閒便脫，且戴著那煤塵石塵也會從口罩邊鑽入，長期井下工作，得矽肺、煤塵肺是早晚的事。

煤井下工作是很危險的，煤層採空後，上下岩層雖有木柱頂著，但上面的岩層常因地層的壓力，從沒柱子頂的地方垮塌，時不時蹦下幾片石頭。我們每停留一處，都會用工具敲擊一下頭頂的岩層，如有空洞聲就馬上離開。上班沒半個月，接班時聽說上一班一位同來的新礦工，被塌下的石塊壓斷腿。帶隊的班長連聲警告新礦工注意安全。

我也是在那時第一次聽到「農民工」這名詞。因井下工作危險，雖工資高，國營身分的老職工都想方設法離開掘進採煤一線，最好是留井下當維修工；無事待命，有事上場，少吸粉塵，安全系數高，卻照領井下高工資。再不濟上井面做食堂、看倉庫、做保安，雖說收入少了不少，絕不上掘進採煤一線工作。礦裡就招了不少農民工下井。七○年代末，一般人月工資多在三、四十元，井下一個月有六、七十元。

那時，一個成年人憑證月供二十四斤糧食，下井礦井每人則有四十五斤，那年頭副食品少，井下工人三餐的魚肉蛋都有保證。然老礦工們都寧願賺三、四十元也不下井。而那時的農民多收入極低，有些地方飯都難飽。井下的採煤掘進工作面老職工都是農民，屬臨時工，帶我們這些一竅不通的新國營礦工。

危險就在我們上班時發生了。那天，正鏟著煤，電動輸煤傳送帶出故障，只好停工。有幾個老油子農民工估摸修好可能是二、三個鐘頭的事，就離開工作面，我們估計他們大概是找個廢舊的巷道偷偷抽菸，打個盹。

井下是嚴禁抽菸，怕粉塵或煤氣爆炸。他們的老鄉，帶班的班長在工作面打個盹，醒來察覺少了三個人，立即讓大伙搜索，很快就在一廢舊煤窩找到。這三個傢伙躺在裡面，眼珠還能轉，有知覺卻不能動。原來煤層會揮發出一氧化碳，俗稱「煤氣」，煤氣比重重於空氣，會停留在不通風的地方。

這三人大概在巷道通風處抽了口菸，找個沒人見的地方打盹，時間久煤氣中毒。還好發現早，我們抬他們到通風口，吹陣新鮮空氣，狠命卡人中，一下就醒來了。班長臭罵他們一頓，且要求我們別說起此事。這事如果被礦值班領導知道，屬嚴重事故，這三個人肯定辭退、班長撤職。過後幾天，看看沒風聲，班長也知井下都是兄弟，沒人說出，還是罰這三人停工三天。

我就這樣在井下工作三個月後。焦慮沒日沒夜纏住了我，插隊數年，心裡畢竟還有個希望，然而盼到的卻是這個結局，難道這就是我今後的人生？

我悲歎命運的不公，因在我去煤礦途中，家裡發了封電報到我插隊的地方，叫我什麼工都不去，等著回城，可惜我沒收到。身體也累壞了，整夜地出虛汗、失眠 ，嚴重時連續十幾天闔不上眼，睜眼望眼前是昏天黑地，精神和身體都趨於崩潰。

一紙遲到的院校錄取通知書飛來了。原來，那年高考 有不少考生雖成績好，或因成分，或因專業落選。國家急需人才，又補招了些。我三個月地獄般的噩夢結束了，感謝上蒼，從不顯靈的祖先終於保佑了一次，更謝老鄧大人，他的恩澤終會及我輩。

至今，看到報上某地礦難，心中都為之一緊，電視映出那頭戴有照燈安全盔的礦工，滿面塵土泥汗，卻目光堅毅，心中都升起一片敬意，他們是英雄啊。

➤➤➤礦井驚魂（上）