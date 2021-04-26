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《老照片說故事》助我留法的貴人

文、圖／楊仲男
作者(二排中)與傅承烈神父合影。
作者(二排中)與傅承烈神父合影。

我們那個時代，如果大學畢業後，幾乎人人嚮往留美，偏偏我從小就懷有留法的夢想。讀大學時，家裡的經濟狀況已經開始轉好，但是爸爸有七個小孩要養，不可能單獨準備一筆錢供我出國留學。為了自籌留學費用，大學四年，我下課後給中學生補習，再用學生給的補習費，來貼補我自己課外上法文的費用。

大學我讀的是政大外交系，大一只是上些政治理論，到了第二年需選擇第二外語，系上讓我們在西班牙和法文選一，我當然選了法文。不過每周只有兩堂課，四小時的課程，時間實在不足，所以我平常就到青年服務社那邊補法文，周末又去震旦外語中心上法文課。

震旦那邊的老師，全是法國耶穌教會派來台灣的神父，其中主持者是傅承烈神父。他上課時全程說法語，有時我們聽不懂，他就會用帶濃重上海腔的中文跟我們解釋。我們都在肚子裡偷笑，因為他的腔調很可愛，也有點滑稽。「笑果」是不言而喻的。

他教課非常生動，法文發音尤其好，跟他在一起，真的是如沐春風。當時我才大二就已經告訴他，大學畢業後要去法國留學，所以傅神父就對我留上了心。之後他常藉口要我們去幫忙，其實是增加我們與在台法國人之間的互動，並且讓我們多多練習口語的表達能力。

我自知家境清寒，在七○年代想要讓父母供我出國留學，絕對是癡心妄想。因此只有自助，雖然大學四年一直都在當家教，但是存下來的錢，在四十元台幣換一美元的時代，真是杯水車薪，少的可憐。所以大四時，決定報考公費留學。但最終還是沒有達到公費錄取的標準。

就在我猶豫不決是否自費出國時，傅神父告訴我有位單身的S小姐願意讓我免費住在她家，這個好消息令我欣喜若狂。我就決定按照原訂計畫去法國留學。因為到巴黎留學，最貴的不是學費，也不是飯錢，而是住宿費。

傅神父為了讓我快速學習法國的家庭生活，還特別教了我餐桌禮儀，以及和法國人如何相處的訣竅。

當時留法要辦簽證，必須要去香港的法國領事館申請。當時法方的規定是，留學生至少要準備一千兩百美元的保證金。除了我自己的存款外，媽媽幫我來會，爸爸又跟親戚朋友借錢，終於湊到一千兩百美元，讓我可以成行。等我到法國以後，只留下四百美元做生活費，其餘八百美元就匯回台灣還給爸爸了。

不多久聽說傅神父病了，後來發展成惡性皮膚癌，到後期還侵犯到他的腦部。

傅神父留給我最珍貴的名言就是，「永不放棄」，這也是我一生的座右銘。傅神父，永別了！希望將來我們會在天上再相見，感謝你對我的幫助與鼓勵，我永遠記得您對我的恩情！

台灣 香港 簽證

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