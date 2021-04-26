我們的俄籍老師（上）

五○年代初在中國 ，一切以俄為師，一九五二年社會上逐步掀起學俄文的風潮，廣播電台開辦俄語教學節目；但是收音機當時還是高檔設備，一般人家都沒有，恰好我們學校的工會活動室裡有一台，工會主席支持我們年輕人的學習，讓大家按時收聽。我跟著學會了俄文的三十三個字母。

一九五三年高校擴大招生 ，我老伴經過推薦，考試入了華東師範大學，當年九月幸運降臨我頭上，各大學因招生不足，臨時抽調一批年輕人作為調幹生，不經考試直接進大學，我們十來個人在新學期開學後一周分配進入華東師範大學。

學校徵求我們意見，要我們自己選擇專業，確定去哪個系就讀。我看看各系的介紹，資料上說，俄語是列寧、史達林、高爾基使用的語言，我高中時期就愛讀俄羅斯 文學作品，屠格涅夫、托爾斯泰所描寫的俄羅斯使我很感興趣，於是就選中俄語系。

我們的講讀課、語法課由本國老師擔任，口語課由俄籍老師主持。我生平第一次聽外籍老師的課，心裡很好奇。教我們班的是一位老太太，名叫雅古芭娃。

她大約六十開外，聽說是十月革命前的彼得格勒師範學院畢業，屬於十月革命後流亡中國的白俄。老太太年齡大，但打扮很時髦，塗口紅、畫眼線、噴香水，穿的衣裙天天變花樣，精神抖擻，高跟鞋在地板上「喀喀喀」地走得很快。她備課認真，本子上紫色墨水的字寫得滿滿當當。

第一次見面，她先點名認識一下。她可能不習慣中國名字，更談不上四聲準確，我們都聽不清自己的名字；點到「黃黑拉堂」，大家莫名其妙，不知她叫誰，後來意識到是叫黃恢望，爆出哄堂大笑。

為了方便教學，不久我們人人都取了俄文名字，我叫阿遼莎，是高爾基的小名；老伴叫丹娘，是蘇聯衛國戰爭女英雄的名字。這些名字在同學間使用了多年。

同學們推舉我擔任科代表，我時常英、俄語夾雜給老師反映大家的意見和要求，老太太英語有底子，在上海幾十年，英語運用自如。

她教學很認真，一絲不苟，有時個別詞發音難，她領著大家反覆念，再按座位順序一個個叫起來逐個過關，讀給她聽。

有時在堂上有些問題她不明白，她會聳聳肩膀，兩手抬起，手心朝上，我們在蘇聯電影裡常看到此類鏡頭，是俄羅斯人表示難以理解的典型神態。

➤➤➤我們的俄籍老師（下）