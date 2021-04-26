當年招工是下鄉知青極盼望的事，被招工即意味著離開農村。而招去做什麼工則有講究，如有極好的社會關係，要做什麼還有得挑；平凡百姓的子女則多憑命運的安排，「男怕下礦女怕紡」就是那幾年面臨招工時人們的擔憂。

礦工多招男工，而下礦井幹活更全是男性，入礦即意味著艱苦勞累；而女性多招入紡織廠，當年是機械化織布機，一個女工要同時看管十幾部織機，一天八小時巡視下來，相當於走了幾十里路，也是個累活。

我生不幸，因出身的原因，一九六九年下鄉，一九七八年才被招工，去的正是煤礦。鄉下待怕了，我趕緊去了。我去的是一個省辦的國營煤礦，在福建永安，是當年大批「江南無煤論」時，從省城抽人到山區興建的。

因是一九七八年知青大回城大招工的日子，我們這批新礦工到礦時，礦裡連宿舍都沒備好，臨時在礦山上搭了幾排茅草屋讓住下。

下礦後才知道真正的艱幸是下礦井工作。下礦井工作分三大類，一是掘進，是專門打巷道通往煤層，長年與石頭打交道；二是採煤，巷道打到煤層，採煤工上場沿煤層平推採煤；三是維護部門，負責維修井下巷道，礦車、電氣、排水、通風等。

我被分到採煤班組。老職工告訴我們，採煤工最累最髒，但不易犯上礦工最怕的矽肺病。掘進工每天打眼放炮炸石頭，看似比採煤乾淨，也沒那麼累，但常吸入石粉塵，石粉重，沉澱在肺泡排不出，極易得矽肺病。

我們後來在礦辦的療養院 看到那些因矽肺而療養的職工，有些工作三、四年就喪失了工作能力，年紀輕輕的，真使人害怕。採煤工吸多煤塵，也會得煤塵肺病，但煤塵輕，易從肺泡排出；不過嚴重的話，後果和矽肺病一樣，看著無異，其實呼吸很因難。

實際上，我們的礦井基本上是機械化作業。打巷道鑽炮眼用風鎬，運石有電動礦車。挖煤也是用風鑽鑽炮眼爆開煤層，用礦車運煤，不似我們看舊時的礦工用鎬刨煤、用人拖或背煤。

礦裡採煤的過程是沿煤層打排炮眼裝上炸藥，用電串聯雷管一次起爆；煤炸塌下，我們用八磅錘子錘碎大塊的煤，用鏟子把煤鏟入溜槽。

溜槽是由一塊塊表面燒有琺瑯的鐵片組成，每片都狀似瓦片，表面光滑，片片相連。煤層多不是水平的，都有傾斜度，煤鏟入溜槽會自動順坡溜入電動煤輸送帶，送到出煤口，出煤口下方就是巷道和礦車，一車車裝滿後，順巷道軌道運出。

然而機械化採煤只是提高了效率，井下打煤眼操風鑽、鏟煤、扛木柱支撐岩層，都要人工操作。井下的工作環境之惡劣，非親歷者不知。

➤➤➤礦井驚魂（下）