解放初，相對穩定一段時間，淡井廟樓下城隍殿和關帝殿還可燒香，但佛事較少，廚房職工在廟門口辦起點心攤維生，樓上觀音殿駐紮一個連的解放軍。解放後，瑞金賓館由華東局書記饒漱石居住，饒被打倒後，改為國賓館，陳毅市長機場迎接印尼總統蘇加諾，上海人民夾道歡迎到瑞金賓館，周總理在賓館草坪上設宴歡迎蘇加諾總統。

因淡井廟的位置很重要，在備戰、備荒年代，深挖洞、廣積糧；解放軍工兵挖地道，從瑞金賓館出發，東通瑞金醫院，西通文化廣場（過去是逸園跑狗賭場和逸園飯店，此飯店後改為人民圖書館和戲曲學校，跑狗場改為開萬人大會的室內會場），北通錦江飯店和錦江俱樂部（即法國總會游泳池），南通紹興路人民出版社和上海京劇院。

想不到文化大革命時，淡井廟第一殿城隍殿，包括前面露天廣場築起了廠房，辦起了膠木開關廠；第二殿關公殿，包括室內廣場為操場，辦起了瑞南小學，校門在隔壁二十弄邊門進出；樓上第三殿觀音殿，還是由一個連的解放軍駐守。文革後期，我再到永嘉路老房子，發現淡井廟已沒有了，削為平地，在淡井廟地基上和附近居民區建起市委辦公廳別墅區。

文革後，我有一次回國到懷念的出生地永嘉路十二號鐵門前拍照，突然鐵門大開，有解放軍站崗，裡面開出一輛黑色的高級小汽車，然後大鐵門關上。據說平時有市委辦公廳王立平居住，有時是江澤民在上海的居住地，因以前錦江小禮堂開會後，可直通瑞金賓館。瑞金賓館擴大了，東邊原瑞金二路大門，西邊有新開的茂名南路大門（此路原是文化廣場五號門，南到永嘉路，北到復興中路），北邊有復興中路後門。

南邊就是保留永嘉路十二號門，內有市委辦公廳別墅區，由解放軍保衛。現在上海國賓館有西郊賓館和高爾夫球場，瑞金賓館對外開放。後來聽說淡井廟遺址在瑞金賓館內，我又去了一次，的確保留了一口井，廟沒有了，井上蓋了一個四角亭，我拍了照以作留念。

我懷疑淡井廟的變遷，是否經過佛教學會同意？上海留下宋朝建築不多，消滅淡井廟可能有二個原因，一個可能是黃金榮敵產，但黃金榮解放後沒判死刑，而在大世界掃地勞動改造。另一個可能是市委辦公廳瑞金賓館擴大，為什麼瑞金賓館擴大而拆除淡井廟呢？因瑞金賓館屬於市委辦公廳產業。想當年文革後，上海徐老三（徐景賢）刑滿釋放，落實政策在瑞金賓館，作為倉庫保管員領取工資。

想起文革時上海，南有龍華寺，市中心有靜安寺，都遭到紅衛兵的衝擊破壞，文革後重建，尤其是靜安寺造得金頂輝煌。北面有玉佛寺，又稱法榔寺，一尊臥佛和另一尊坐佛都從緬甸 運來；世界大玉佛少有，文革中受國務院 周總理下令解放軍保護，才免受其災。現今玉佛寺又擴建，附近利群醫院搬遷。

今天我寫此文章，正為淡井廟消滅而悲哀。中國 唐朝的建築和風俗習慣，日本還保留著；明朝的建築和風俗習慣，南韓還保留著。千年的宋朝的建築哪裡去了？宋朝建的淡井廟只剩下一口井了！這是象徵性的一口井，總算還有一點良心。但這井不是宋朝建的，位置是原址，但廟沒有了。我不是佛教徒，但我是中國人，有保護中國的文化遺產的心聲。

➤➤➤ 上海淡井廟（上）