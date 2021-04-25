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《老照片說故事》建國六○年紀念章

文、圖／秀綠
建國六十年紀念章正反面。
建國六十年紀念章正反面。

今年是民國一百一十年（二○二一年）。這枚建國六十年紀念章（一九七一年）距離此時已有五十年的歷史了。記得是民國六十年十月七日，台灣銀行發行這六十年的紀念章。父親趕早排隊，買到了這枚紀念章。

回憶起民國六十年，是非常特殊的一年。是中華民國建國六十年，也是一甲子歲月了。在教科書上我們學到，國父孫中山先生於一八九四年至一九一一年，經過十一次起義，十次失敗，終於於第十一次成功建立了民國。這種不屈不撓的精神，是每個人學習的榜樣。

這枚紀念章，正面是總統蔣公像，背面中間是雙十圖案，飽滿下垂的稻穗圍繞雙十圖案，象徵著中華民國建國一甲子後，像稻穗一様年年豐收，未來前程更加充實壯大。我可看見設計者的巧思和立意。

民國六十年是個朝氣勃勃的年代。那年我剛完成大學教育，思考未來的人生，那是人生進入社會的起步，也是多彩荳蔻年華的開始。那時政府也用心良苦，歷經政治改革和經濟建設，我們成為許多開發中國家的典範，我們亦嚐到欣欣向榮、台灣錢淹腳目、台灣經濟的奇蹟，成就了亞洲四小龍為首的榮景。

時光飛逝，再過十年，又是另一個甲子的到來。盼望建國一百二十年時，國家永續發展昌盛，屹立世界而不搖。到時回台灣買一枚民國一百二十年的紀念章，有如父親將建國第一個甲子紀念章傳給我，我將第二枚甲子紀念章傳給子女。我期盼那傳承美好的到來。

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