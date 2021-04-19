《老照片說故事》郵冊簽名回憶

紀念郵冊上的簽名。

在這疫情 期間翻出郵冊簽名老物件，驚時光之飛逝，歎人物多已非。這個是當時在一九七八年台灣 經濟起飛的年代，國民黨 召開第十一次全國代表大會時首發的紀念郵冊。在這郵冊上簽名的在當年都是所謂的「黨國大老」。我是有幸參與這次盛會的青年代表，初生之犢沒有啥忌諱，找黨國前輩簽名留念，順風順水。回想當年我首先請經國先生簽字在這首發郵票紀念冊上，馬上引起其他青年代表的響應，紛紛排隊請求大老簽名留念，並且能在一次盛會，同時有這麼多前輩與會，更是難得。

利用全會空檔時間請經國先生首先簽名，他就簽在左邊，接著是嚴家淦先生，時為總統，他看了經國先生簽字在左邊，他就簽右邊。一為黨主席，一為元首分簽左右也很在理。

接著請緯國先生簽字，我說：「老師就簽在主席經國先生旁邊吧。」由於緯國先生在研究所授課，所以經常會跟學生談笑風生，也經常唱「哥哥爸爸真偉大」的兒歌，非常健談。

緯國先生想了想說：「簽近一點可以，但不能簽在旁邊，萬一簽了打雷就不好了。」就在經國先生的左下方簽了大名；接著他就跟大家聊天，說在德國唸書的時候，有次舞會派對，想請一位與會的金髮美女跳舞，可是美女的媽媽盯得緊，當時就靈機一閃，先請美女的媽媽跳舞。他發現自己手臂不夠長，媽媽身材可以想見，但是這種「迂迴戰法」還是管用，最終讓他跟美女舞上一曲。聽著是說笑，其實也在給我們講課戰略戰術的活用。現在回想，還是很受用的生活體驗。

想在那郵冊上簽名的大老，已經是四十五年前的筆跡了，應該都已作古。他們都是政府播遷台灣的中流砥柱，還有很多不在冊上的遺珠之憾。他們帶著台灣走過那胼手胝足的年代。我們在當年號稱「青年才俊」的青年代表，現在也多進入耳順之年。放眼當下的台灣，希望台灣能更美好。