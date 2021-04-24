口感類似剛剛破土而出的鮮嫩松樹菇，緊實且脆甜的高粱米蛋（烏米）是我們小時候每到夏末秋初，能夠從打野地裡找到，為數不多能用來解饞的野味之一。這種寄生於高粱穗的苞葉中，由淡淡的白色霜膜緊緊包裹的一坨銀黑色竹筍狀東西，圓滾滾的樣子像枚異形的蛋。它是高粱感染了真菌，得了黑穗病結出的果實。

當鬱鬱蔥蔥的的高粱，剛剛進入抽穗灌漿期的時候，生活在鄉下的孩子們會三兩成群地相約，頂著正午的驕陽，學著大人的樣子，頭戴個大沿的草帽，用手裡操著的鐮刀嘩嘩啦啦地扒拉開寬大的高粱葉，鑽進悶熱的地裡去打米蛋。

米蛋結在高過頭頂的高粱頂部高粱穗中，所以打米蛋的人要一顆顆地拉緊高粱葉子，使其彎曲呈弓形，方能看清楚含苞待放、圓溜溜跟手指差不多的高粱穗。如果感覺結了米蛋，就得趕緊用腋窩或雙腿夾緊葉片，騰出手來用食指和拇指輕輕捏住翠綠色的高粱穗苞葉，全憑手感來試。

其中結了米蛋的，有種硬邦邦像包裹著根小木棒似的感覺；而沒結的，軟塌塌地一捏即扁。若是還沒把握，就要用指甲蓋在苞葉上畫開一道豁口，掰開來查看。這時的高粱穗，也是成群結隊的蚜蟲集中覓食的地方，捏著捏著，手上就沾滿了黏糊糊的蚜蟲。在密密麻麻的高粱穗中，能結米蛋的其實很少，我們捏了上百顆高粱穗，能找到的米蛋也就兩、三枚。好不容易捏到了米蛋，還不能用手從高粱稈撅下，而是要用手裡的鐮刀順著秸稈砍下來。因為高粱稈外面的皮膜不僅光滑柔韌很難撅斷，還薄如刀片，使勁撅時稍不留神，手一打滑就會拉出一道血淋淋的傷口。

密實柔韌的高粱秸，加上帶有芒刺裙邊的寬大高粱葉，使這個時節的高粱地成了一望無際的青紗帳。如果上午進到裡面，莊稼的稈葉上全是露水，走不了幾步，衣服都濕了。日頭偏西後光線凌亂，陰風徐徐。就算我們選擇烈日炎炎的正午，進到青紗帳裡去也很容易迷路。

至今，我還記得自己第一次進高粱地打米蛋的情景。在密不透風的青紗帳裡，鑽來鑽去的我，很快就汗流浹背了。喘口氣的功夫，就不見同伴的身影，舉目四望，幽暗的地裡光影斑駁；蹲下身來，避開遮天蔽日的高粱葉，也只能看到一排排齊刷刷的高粱秸稈。經過一番慌亂地左突右奔之後，還是找到不到同伴的影子。完全失去了方位的我，徹底慌了神，頹然地坐在地上，想哭的心都有了。無意間拍到了屁股低下坐著的地壟，忽然意識到，自己是沿著地壟鑽進來，當下唯有順著地壟一直往前走，才能走出這片青紗帳。

打高粱米蛋是季節性很強的採摘活動。一旦錯過時令，高粱穗的苞葉綻開，米蛋便會變散變苦，難以下嚥。要是進入深秋，高粱穗的苞葉變枯變黃，米蛋更會徹底化成黑色的菌絲，用手指輕輕一彈，乾癟的苞葉內一縷黑煙飛出，隨風散去。