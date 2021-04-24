上海有座宋朝建的淡井廟，很少有人知道。首先講一下淡井廟的來歷，因上海靠海，井水是鹹的，而淡井廟內有一口井的井水是淡的，故稱淡井廟。再說淡井廟的地理位置在法租界西愛咸斯路（今永嘉路）A字十二號，近盧家灣屬盧灣區。淡井廟正門，沿馬路正門牌坊上刻著宋朝淡井廟五個字。

淡井廟的規模很大，進門有一個很大的露天廣場，廣場上有一口封住的淡井，還有一棵宋朝的大樹，廣場用途是給做佛事陰壽燒紙頭房的場地。我小時候常在這廣場上踢足球 玩耍。

我親眼看到有一次燒紙頭樓房時，和尚列隊繞紙房念完經後點燃紙樓房，因火勢較大，有紙片火星飛到樹上引起火災。當時叫來救火車，舊社會救火車知道有錢人做陰壽佛事，就先講價錢後救火，以至於四樓高的大樹燒成了一棵枯樹。

廟一共分為三殿，第一殿為城隍老爺，旁邊有四大金剛。兩邊有廂房，左廂房是地獄，進門有戴高帽子的黑鬼和白鬼，披著長長的頭髮和指甲，露著獠牙，很恐怖；內有十八層地獄，有做壞事下地獄進行的各種刑罰，如下油鍋煎等，中間是閻王老爺，引導信男善女活在人間做好事。右廂房是天堂，中間是玉皇老爺，引導做好事可升天投胎，保佑現世平安，有各種命運生肖可選擇。

第二殿是關公大帝，前面也有一個室內廣場，二邊也有包房和辦公室，關公殿後面有一個很大的廚房；關公殿前面室內廣場上還可以搭戲台，做壽唱堂會之用。二邊還有古色古香的圓拱形門天井，及一口宋朝時的墳墓。第三殿在關公殿樓上，是觀音殿，都是柚木地板，二邊也有和尚的寢室和工作人員的臥室，面積比南市區城隍廟大。

這是抗戰時的情況，租界居民燒香拜佛到淡井廟，公共租界燒香拜佛到城隍廟。不過城隍廟周圍有商場，淡井廟周圍沒有商場。抗戰勝利後，淡井廟被上海大亨黃金榮接管了。

記得有一次黃金榮大亨七十大壽就在淡井廟，永嘉路和紹興路二條馬路上停滿了小汽車，黃金榮還請來共舞台京劇班子到場，有王少樓、蓋叫天、周信芳等；大公滑稽劇團的楊華生、張樵儂、笑嘻嘻、沈一樂；以及蜜蜂滑稽劇團的姚慕雙、周柏生。我們附近小孩進去看白戲，舊社會唱堂會叫戲子，不叫演員，更不叫明星和藝術家。

講起黃金榮在上海的產業很多，榮記大世界和榮記共舞台，還有黃金大戲院（以前叫恩派亞），在八仙橋附近；另外有榮金戲院（即現在建國電影院 ）、黃家花園（即現在桂林公園）；淡井廟也是榮記淡井廟，有當家和尚，還有二個徒弟道仁和道善法師，和尚有二十多個，廚師、茶房服務員、帳房等一套班子齊全。

但國共內戰解放上海前夕，淡井廟變成兵營。捉來的壯丁集中在淡井廟內，門口還有衛兵把手，怕有逃兵。只見一卡車一卡車壯丁運往上海郊區去打仗，壯丁像倒垃圾一樣倒在戰場上。傷兵運回廣慈醫院（今瑞金醫院），當時廣慈醫院變成戰地醫院，只收傷兵，門急診都停止。最後來了一批台灣 青年軍，相當於憲兵，也駐紮在淡井廟內，因淡井廟隔壁有馬立斯花園別墅，有三青團，有保衛大上海的湯恩伯司令。但國民黨總究還是保不住大上海，從吳淞口復興島撤離到台灣。

➤➤➤上海淡井廟（下）