六十多年前，我偶然在台北一個書攤上看到一本英文雜誌，其中有篇華盛頓紀念碑簡介，提到兩件事引起我很大的興趣。一件是說這座高達七百呎、方形尖頂的紀念碑，在遭到強風吹襲時，尖頂會隨風向，前後或左右搖擺四分之一吋。另一件則說，紀念碑於十九世紀中葉由官方與民間共同籌建時，為廣拓建材，彌補費用，曾籲請世界各國捐助大理石塊，共襄盛舉；中國時值大清帝國道光年間，也欣然響應，並在所捐之一塊大理石上鐫刻銘文，記載其事。一九五九年冬，我赴美出差，利用聖誕假期特地去華府 旅遊，一窺上述這篇簡介的究竟。

六十年前，觀光 尚未蔚為風氣，恐怖主義更是聞所未聞。我花了美金十元，隨機向旅行社買了華府一日遊的參觀券，便上了遊覽車。一行十餘人，我是唯一黃面孔，雖身懷護照，但全程從未掏出以應査驗，來去自如，包含參觀白宮 在內，當時白宮主人是赫赫有名的艾森豪將軍。

一日遊第二站便是華盛頓紀念碑，毋需門票，亦毋需排隊，我們一抵達門前，便魚貫進入電梯間，有專人看管，上下一趟，每人收費一角錢小銀幣。電梯直達碑頂瞭望台，中途並無樓層。

我並不預期會遇到搖擺四分之一吋的驚奇，因為瞭望台與尖頂畢竟還有一點距離。我的興趣只是去尋找那塊清代石碑。我當時正值壯年，體力充沛，匆匆從視窗外鳥瞰華府的市容景觀後，便推開樓梯間的小門，單獨一個人，昂揚地朝樓梯走下去。

樓梯鐵質鑄造，攀附在內壁牆上，呈螺旋狀從左向右朝下伸展。每一階梯左右各舖一片薄磚，相當寛闊，足可容納中等身材的遊客雙人併行，坡度也不陡，走起來並無壓迫感。

我心情舒暢，繞著樓梯一圈又一圈，轉了又轉，大概總繞了近百圈吧，垂直高度也將近三、四百呎，卻始終未見任何一塊刻有文字的牆磚，心裡不免有點納悶，難道刻著文字的一面是朝碑外，而非碑內？但想想已經走到這個程度，折返已來不及，便決心繼續走下去。大概又繞了幾十圈，距碑底約六、七十呎之牆上，終於看到第一塊刻著蟹行文字的石磚，我才疑慮盡釋，定下心來。

但擔心誤了導遊約定的集合時間，不敢駐腳端詳，繼續往下走，四壁鐫刻不同外國文字之牆磚也愈來愈多。最後，在高度不及三十呎牆壁上，赫然看見一面漢文石碑，「終於找到了！」我打從心底湧起一陣驚喜，趕緊趨前，雙手緊扶在欄杆上，仔細地看。

大理石碑左右寛約三呎，上下高約兩呎，銘文由上而下，自右向左，約五十字；每字拳頭大小，仿宋體正楷陰刻，未著色，廈門知府落款，唯其姓名及落款日期，我已不復記憶。

我才默唸銘文不到兩行，便被「彼藩邦……」幾個字愣住了。大清帝國萬里迢迢，捐石為禮，敦睦邦誼，本是美事一樁，何以又罔顧國際禮儀，貶稱受禮國為「藩邦」？藩邦寓意文化落後、民性粗野，雖亦含「外邦」之意，然依舊屬貶義詞，清廷官吏應有此認知，卻毫不避諱，將其鐫刻於贈禮之石碑上，實在匪夷所思，也反映當時官府之愚昧無知以及妄自尊大之心態。

另一方面，我也不解，這塊石碑已鑲嵌於華盛頓紀念碑之內壁，逾時百載，卻從未聞其曾惹起任何文字風波，其故安在？

我試著推測：施工階段，工地諒無人熟諳中文；即或能操華語者，亦未必能識漢字，何況文言文。及至落成開放參觀，絶大多數觀眾復捨樓梯，而取電梯代步，清碑乏人聞問，大幅降低自曝其短之機率，因而常年得以雲淡風清，幽然自處，與世無爭。是耶？非耶？尚祈方家不吝斧正。

唯我至今仍深為抱憾者，乃一甲子前，相機價昂，我阮囊羞澀，以致未能當場將清碑銘文照相存證。復鑒於二〇〇一年九一一恐攻事件後，華盛頓紀念碑之樓梯間已被封閉，重開無期；觀眾即使有心，恐也已無緣再睹石碑廬山真面目。